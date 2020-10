Prezydent Chin do żołnierzy: Skupcie umysły na przygotowaniach do wojny

Prezydent Chin Xi Jinping powiedział do żołnierzy podczas wizyty w bazie wojskowej, aby „skupili swoje umysły i energię na przygotowaniach do wojny”. Wezwał też siły zbrojne do „utrzymania stanu wysokiej gotowości”.

Prezydent Xi Jinping dokonał we wtorek inspekcji bazy marynarki wojennej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w Chaozhou. Podczas wizyty wezwał siły zbrojny, aby „pozostały całkowicie lojalne i niezawodne”.



Dzień wcześniej Biały Dom poinformował Kongres, że zamierza sprzedać Tajwanowi trzy zaawansowane systemy uzbrojenia. Rzecznik MSZ Zhao Lijian wezwał Stany Zjednoczone do „natychmiastowego anulowania wszelkich planów sprzedaży broni do Tajwanu” i zerwania stosunków wojskowych.



Pekin twierdzi, że Tajwan jest częścią terytorium Chin, a prezydent Xi nie wykluczył użycia przeciwko niemu siły.

