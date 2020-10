„COVID-19 nie jest groźniejszy od grypy”. Ślady fejka wiodą do Rosji

„WHO przyznało, że covid nie jest groźniejszy od grypy” – taka informacja krąży w sieciach społecznościowych, a nawet jest publikowana w mediach, m.in. na popularnym portalu lokalnym w jednej z polskich głównych metropolii, na stronach należących do niektórych parafii itd. Jest to fałszywa informacja, fake news, opublikowana najwcześniej na portalu związanym z rosyjską propagandą.

Rok więzienia za fake newsa o koronawirusie Wyrok roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata orzekł w środę sąd węgierski za rozprzestrzenianie niezgodnej z prawdą informacji, że jedna z... zobacz więcej

Fake news, jakoby WHO oceniło, że koronawirus jest podobnie niebezpieczny jak zwykła grypa, zyskuje popularność w środowiskach negujących fakt trwania pandemii. Między innymi na jego podstawie „antycovidowcy” (część lekarzy woli sformułowanie „proepidemicy”) oskarżają media o „oszukiwanie ludzi” i „sianie paniki”.



Już z uważnej lektury artykułów zwolenników teorii spiskowych wynika, że Światowa Organizacja Zdrowia nie wydała takiego komunikatu. Jedynie podczas jednej z sesji szef WHO ds. sytuacji kryzysowych oszacował, że koronawirusem mogło się zarazić już ok. 10 proc. światowej populacji.



Autorem nadinterpretacji polegającej na prostym podzieleniu oficjalnej liczby ofiar śmiertelnych sprzed kliku dni (1 061 539) przez dziesiątą część ludności świata (780 000 000), co daje wynik 0,14 proc. (rzekomo porównywalny z grypą) jest Kit Knightly, współwydawca i autor portalu off-guardian.com.



Off-guardian.com został wymieniony m.in. w sierpniowym raporcie amerykańskiego Departamentu Stanu „Filary rosyjskiego ekosystemu dezinformacji i propagandy” w kontekście współpracy z „pseudoakademicką” platformą „New Eastern Outlook” państwowej Rosyjskiej Akademii Nauk, która to platforma „promuje dezinformację i propagandę łącząc prokremlowskie poglądy rosyjskich środowisk akademickich z antyamerykańskimi wypowiedziami przedstawicieli skrajnych środowisk na Zachodzie i zwolenników teorii spiskowych”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info, off-guardian.com, state.gov, disinfoportal.org, PAP

Jak wynika z raportu, off-guardian.com służy m.in. do rozpowszechniania tej dezinformacji i propagandy. Związki portalu Knightly’ego z rosyjską działalnością dezinformacyjną potwierdza dedykowana temu zjawisku strona disinfoportal.orgKnightly nie wyjaśnił, dlaczego śmiertelność na poziomie 0,14 proc. jest „porównywalna z sezonową grypą”. Większość wskaźników określających tę śmiertelność jest szacunkowa. Np. w Stanach Zjednoczonych szacuje się, że na grypę choruje rocznie od 9 do 45 mln osób, z których umiera od 12 do 61 tys. – ale zarówno z powodu grypy, jak i powikłań pogrypowych. Daje to, zarówno biorąc pod uwagę minimalne jak i maksymalne szacunki liczbowe, ok. 0,13 proc. chorych. Z kolei w Polsce w sezonie 2018/2019 odnotowano łącznie 3,7 mln zachorowań i podejrzeń grypy i 143 zgony – co i tak było najwyższą liczbą od pięciu lat – czyli 0,004 proc.Liczby zgonów z powodu powikłań po COVID-19 jeszcze nie znamy.