Archidiecezja Poznańska. Odwołana kolęda, indywidualne odwiedzanie cmentarzy

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki w wydanym dekrecie zachęcił wiernych do indywidualnego odwiedzania cmentarzy w czasie Wszystkich Świętych. Zapowiedział też odwołanie wizyt kolędowych w tradycyjnej formie.

W opublikowanym na stronie internetowej Archidiecezji Poznańskiej dekrecie datowanym na wtorek abp Gądecki wskazał, że „w związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym należy zachęcać wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą oktawę Uroczystości”.



Metropolita poznański poprosił też duchownych, by ci rozważyli możliwość zrezygnowania z organizowania mszy św. na cmentarzach w dniu 1 listopada. „Zamiast jednej tradycyjnej procesji można zaproponować nabożeństwa za zmarłych w kolejnych dniach listopada” – dodał przewodniczący KEP.



„W najbliższym roku w Archidiecezji Poznańskiej nie będzie wizyty kolędowej w tradycyjnej formie. Zamiast odwiedzin przez duszpasterzy w domach należy zaprosić mieszkańców do kościoła w mniejszych grupach na wieczorną Mszę św. Szczególną intencją tej Mszy św. winna być modlitwa za zaproszonych danego dnia parafian” – napisał Gądecki.



Abp Gądecki wskazał w dekrecie, że podczas mszy św. księża powinni wygłosić okolicznościową homilię oraz odmówić modlitwę błogosławieństwa nad zebranymi i pozostałymi w domach mieszkańcami, zwłaszcza chorymi, jak również poświęcić wodę, którą wierni zabiorą do domów.

„Po liturgii należy poprowadzić kolędowanie oraz pogadankę, poruszającą także bieżące kwestie parafialne. Wskazane jest też rozdanie modlitwy do odmówienia w domach oraz książeczki kolędowej” – dodał Gądecki.



Zwrócił też uwagę duchownym, by zachęcali wiernych do odprawienia w swoich domach „celebracji liturgii rodzinnej”, polegającej na skropieniu mieszkania wodą święconą i odmówieniu modlitwy, której tekst otrzymają w kościele.



„Doświadczenie trwającej epidemii jest dla nas wszystkich niełatwe. Chcemy przeżywać je w duchu solidarności i braterstwa, na miarę możliwości wspierając tych, którym jest teraz szczególnie trudno” – napisał abp Gądecki. Reguły bezpieczeństwa i higieny przyjęte w poznańskiej archidiecezji określił wyrazem miłości i wzajemnej odpowiedzialności.



W dekrecie przypomniał też m.in. o obowiązującej na terenie archidiecezji od końca maja dyspensie od uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych mszach, obowiązku stosowania przez wiernych maseczek czy możliwości przyjmowania Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę

„Proszę o przyjęcie ze zrozumieniem poniższych wytycznych i ścisłe ich przestrzeganie, nawet jeśli wierni wprost nie zgłaszają takich oczekiwań lub wydaje się, że w danej parafii nie ma takich potrzeb. Proszę również o jasne ich komunikowanie wiernym, co zwiększa komfort uczestnictwa w życiu Kościoła” – podkreślił hierarcha.



W środę poznańska kuria poinformowała, że w związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Artura Mizińskiego abp Stanisław Gądecki przebywa na kwarantannie. Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 potwierdzono także u biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej Szymona Stułkowskiego.



„Kuria metropolitalna i sekretariat metropolity poznańskiego wprowadziły system pracy zdalnej. Wszelkie dalsze decyzje będą podejmowane w porozumieniu z służbami sanitarnymi” – podkreślono w środowym komunikacie archidiecezji.



W środę Wielkopolski Urząd Wojewódzki poinformował o 512 nowych przypadkach zakażenia SARS-CoV-2 w regionie. Od początku pandemii w Wielkopolsce odnotowano 12 154 zakażenia koronawirusem, z czego 4800 to przypadki aktywne. 392 osoby zmarły, a 6962 wyzdrowiały.