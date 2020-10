Sędzia z Rybnika prowadził po pijanemu. SN uchylił mu immunitet

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła w środę po południu immunitet sędziemu sądu okręgowego z Rybnika Ryszardowi F., który miał po pijanemu spowodować kolizję drogową – poinformował rzecznik prasowy tej izby Piotr Falkowski. Wniosek o uchylenie sędziemu immunitetu skierował w środę Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

– Immunitet został uchylony w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 178a par. 1 Kodeksu karnego, czyli prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości – przekazał Falkowski. Jednocześnie – jak dodał – Izba Dyscyplinarna zawiesiła sędziego w czynnościach i obniżyła jego uposażenie o 45 proc. Jak zaznaczył dwie ostatnie decyzje są środkami obligatoryjnymi w takiej sytuacji.



Wcześniej Prokuratura Krajowa informowała, że sędzia Ryszard F. – przewodniczący jednego z wydziałów Sądu Okręgowego w Rybniku – został we wtorek wieczorem zatrzymany w związku ujęciem go na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa polegającego na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości. „Kierując pojazdem w stanie nietrzeźwości spowodował kolizję drogową. Przeprowadzone badanie wykazało u sędziego 1,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu” – podawała PK.



Wniosek o uchylenie sędziemu immunitetu skierował w środę Wydział Spraw Wewnętrznych PK. Trafił on do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. – Uchylenie odbyło się w trybie przewidzianym w ustawie o ustroju sądów dla sytuacji, gdy sędzia został ujęty na gorącym uczynku – zaznaczył Falkowski. Zgodnie z przepisem w takich sytuacjach „sąd dyscyplinarny podejmuje uchwałę w przedmiocie wniosku niezwłocznie, nie później niż przed upływem 24 godzin od jego wpłynięcia do sądu dyscyplinarnego”.



Jak informowała wcześniej policja, do kolizji doszło we wtorek w godzinach wieczornych przy ul. Gliwickiej w Rybniku. Kierujący samochodem sędzia najechał na tył poprzedzającego go pojazdu, który skręcał w lewo. Kierujący tym drugim autem 81-latek doznał obrażeń ręki.



Prokuratorzy, w porozumieniu z Sądem Apelacyjnym w Katowicach, zdecydowali o zatrzymaniu sprawcy kolizji. Badanie potwierdziło, że był pod wpływem alkoholu.

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych, sędzia – którego chroni immunitet – nie może być zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego. Nie dotyczy to ujęcia na gorącym uczynku, jeżeli zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania.O zatrzymaniu sędziego niezwłocznie powiadamia się prezesa właściwego sądu apelacyjnego. Może on nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego sędziego.Rzeczniczka Sądu Apelacyjnego w Katowicach Aleksandra Janas potwierdziła w środę przed południem, że prezes tego sądu zgodził się na zatrzymanie sędziego i nie zdecydował o jego natychmiastowym zwolnieniu. O całej sytuacji została powiadomiona Krajowa Rada Sądownictwa, minister sprawiedliwości i I prezes Sądu Najwyższego.