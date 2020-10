Kosiniak-Kamysz atakuje senatorów PiS. Odpowiedziała mu Lichocka

„Wieś wam tego nie zapomni” – napisał na Twitterze lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do faktu poparcia przez senatorów PiS ustawy o ochronie zwierząt. „Gratulacje dla naszych kolegów senatorów, którzy zachowali się przyzwoicie i oparli się takiej kłamliwej i opartej na nihilizmie demagogii postkomunistycznej formacji. Brawo!” – odpowiedziała mu posłanka PiS Joanna Lichocka.

Kilkadziesiąt poprawek wprowadził Senat do noweli ustawy o ochronie zwierząt, wśród nich wykreślającą ograniczenia uboju rytualnego w przypadku drobiu oraz wydłużającą wejście w życie przepisów o zakazie hodowli zwierząt na futra – do 31 lipca 2023 r., a w przypadku uboju rytualnego – do końca 2025 r. Za przyjęciem ustawy z przyjętymi poprawkami opowiedziało się 76 senatorów, 11 było przeciw, 10 wstrzymało się od głosu.



Sprawa wywołała wiele emocji m.in. wśród polityków PSL. Odniósł się do niej na Twitterze lider ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz.



„Jedynie 1 senator PiS – Andrzej Pająk – miał odwagę poprzeć wniosek PSL i zagłosować za odrzuceniem piątki Kaczyńskiego. Pozostałych 45, którzy mandaty zawdzięczają polskiej wsi, pokazało, gdzie mają swoich wyborców. Wieś wam tego nie zapomni” – napisał polityk. Odpowiedziała mu posłanka PiS Joanna Lichocka. „Gratulacje dla naszych kolegów senatorów, którzy zachowali się przyzwoicie i oparli się takiej kłamliwej i opartej na nihilizmie demagogii postkomunistycznej formacji. Brawo!” – stwierdziła.

