Libicki: Z pewnością to koniec paktu senackiego w tej formie

– Z całą pewnością jest to koniec tego paktu w tej formie, w jakiej znaliśmy go do dziś. Od dziś musimy ułożyć tę współpracę na nowo. Zdajemy sobie sprawę, jaka jest siła trzech głosów senatorskich w tym układzie senackim, jaki jest po wyborach z 2019 r. Będziemy tej siły używać zdecydowanie częściej niż dotychczas – powiedział w rozmowie z portalem tvp.info Jan Filip Libicki, senator klubu PSL-Koalicja Polska.

– Myśmy od roku byli lojalnym koalicjantem senackiej większości. Zdawaliśmy sobie sprawę, że mamy trzech senatorów i staraliśmy się zachowywać tak, jak wielkość naszego koła na to wskazuje. Wiemy również, że w takim układzie sił, jaki jest w Senacie, te trzy osoby ważą zdecydowanie więcej. Uważaliśmy, że w sprawach personalnych największe prawo ma klub Koalicji Obywatelskiej. Od dziś przestajemy tak uważać i każdą propozycję personalną, która pojawi się w Senacie będziemy oceniać w kontekście naszych trzech głosów i w kontekście tego głosowania, które dziś miało miejsce – powiedział Libicki.



Senatorowi zadaliśmy pytanie, czy oznacza to, że pakt opozycji w izbie wyższej przestaje istnieć.



– Jeśli pojawi się wniosek dotyczący pana marszałka Tomasza Grodzkiego, a bardzo mocno chcę powiedzieć, my takiego wniosku w najbliższym czasie nie zamierzamy składać, to na pewno będziemy go oceniać merytorycznie, a także w kontekście dzisiejszego głosowania senatorów KO – dodał, nawiązując do przyjęcia przez Senat, z poprawkami, nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Senat nie zgodził na odrzucenie w całości noweli, która m.in. wprowadza zakaz hodowli zwierząt na futra i ogranicza ubój rytualny. O odrzucenie ustawy wnioskowała Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi i senatorowie PSL.

Na temat paktu senackiego wypowiedział się również szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk. Bardzo cenimy sobie współpracę z PSL w Senacie i różnica zdań w jednej sprawie tego nie zmieni – zapewnił w środowej rozmowie z PAP.



Jak dodał, KO nie musi zgadzać się ze Stronnictwem w każdej sprawie. – W sprawie ochrony zwierząt mamy inne zdanie. Myślę, że PSL powinien skupić się na walce z PiS a nie z demokratyczną opozycją, którą współtworzy – dodał Tomczyk.



Podkreślił przy tym, że ochrony zwierząt oczekują Polacy. – Likwidacja ferm norek jest w naszym programie wyborczym. Nasi partnerzy z PSL to wiedzą. Cierpienie zwierząt nie jest kwestią polityki a wartości – powiedział szef klubu KO.