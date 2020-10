„Przyszłość zależy od nas”. Prezydent apeluje: Noś maseczkę, chroń seniorów

Dalsza przyszłość zależy od nas. Myj ręce! Noś maseczkę! Chroń Seniorów! - zaapelował prezydent Andrzej Duda po konsultacjach nt. aktualnej i spodziewanej sytuacji epidemicznej z Głównym Inspektorem Sanitarnym Jarosławem Pinkasem.

O przeprowadzonych konsultacjach z Głównym Inspektorem Sanitarnym Jarosławem Pinkasem na temat aktualnej i spodziewanej sytuacji epidemicznej prezydent poinformował na Twitterze.

Odbyłem konsultacje z GIS prof. J. Pinkasem, co do aktualnej i spodziewanej sytuacji epidemicznej. W najbliższych dniach spodziewane są dalsze wzrosty liczby zakażeń. To wynik zachowań sprzed kilku dni. Dalsza przyszłość też zależy od nas. Myj ręce! Noś maseczkę! Chroń Seniorów! pic.twitter.com/CKMYUDBVJE