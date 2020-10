Senat przyjął z poprawkami nowelizację ustawy o ochronie zwierząt

Kilkadziesiąt poprawek wprowadził Senat do noweli ustawy o ochronie zwierząt, wśród nich wykreślającą ograniczenia uboju rytualnego w przypadku drobiu oraz wydłużającą wejście w życie przepisów o zakazie hodowli zwierząt na futra – do 31 lipca 2023 r., a w przypadku uboju rytualnego – do końca 2025 r. Za przyjęciem ustawy z przyjętymi poprawkami opowiedziało się 76 senatorów, 11 było przeciw, 10 wstrzymało się od głosu.

Senatorowie poparli w środę poprawkę zgłoszoną przez PiS, zakładająca, że bez ograniczeń możliwy będzie ubój rytualny drobiu, czyli rozwiązanie zaproponowane ostatnio przez rząd.



Senatorowie przyjęli też poprawkę zgłoszoną przez senatora KO Marka Borowskiego, która przewiduje, że hodowla zwierząt na futra może być prowadzona do 31 lipca 2023 r., a ubój rytualny na obecnych zasadach – do 31 grudnia 2025 r.



Zgodnie z tą poprawką, po wejściu w życie przepisów noweli podmiotom prowadzącym wygaszaną działalność przysługiwałoby roszczenie skierowane do Skarbu Państwa o odszkodowanie za poniesioną szkodę wynikającą z konieczności dostosowania się do nowych przepisów. Wnioski w sprawie rekompensat będzie rozpatrywał minister rolnictwa, a od jego decyzji będzie przysługiwało odwołanie do sądu.



Za tą poprawką głosowało 50 senatorów, 42 było przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu.

źródło: pap

Poparcie uzyskała także kolejna poprawka autorstwa Borowskiego, wprowadzającą obowiązek czipowania psów oraz regulująca tę kwestię.Senatorowie nie poparli natomiast m.in. poprawki złożonej przez senatorów PSL i PiS o wykreślenie z noweli zapisów ograniczających ubój rytualny.