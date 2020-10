Zapytaliśmy eksperta, co daje ozonowanie ścieków. Odpowiedź poraża

Ścieki z Warszawy znów będą lać się do Wisły. Prezydent stolicy uspokaja, że miasto odpowie na to m.in. ozonowaniem. Pełnomocnik ministra środowiska Łukasz Lange wyjaśnia w rozmowie z portalem tvp.info, że ozonowaniu będzie podlegać około 1 proc. nieczystości, a metoda ta ma sens tylko wtedy, gdy ciecz jest już praktycznie oczyszczona. – Co więcej, ta metoda może prowadzić do powstawania toksycznych produktów i wpływać na parametry fizykochemiczne wód – dodaje i przypomina o setkach śniętych ryb wyławianych niedawno z Wisły.

– Zapadła decyzja o planowej ewakuacji mostu pontonowego w związku z prognozowanym wzrostem stanu wody Wisły – poinformował w środę w rozmowie z portalem tvp.info Sergiusz Kieruzel, rzecznik prasowy Wód Polskich. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaznaczał wcześniej, że jeśli faktycznie tak się stanie, miasto „rozpocznie ozonowanie ścieków i wzmożone kontrole jakości wody”. Prezes Wód Polskich Przemysław Daca powiedział nam, że miasto oraz MPWiK nie są upoważnione do robienia badania wody, a powołaną do tego instytucją jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.



A co z ozonowaniem? Czy metoda ta jest skuteczna? Na ile ochroni środowisko przed zalewającymi je nieczystościami? I czy sama w sobie jest bezpieczna?



– Zrzut ścieków do Wisły to ewidentne zagrożenie dla ekosystemu wodnego. Musimy pamiętać, że ozonowanie nie powoduje uzdatniania cieczy, czyli oczyszczania jej, tylko jest metodą dezynfekcji, niszczenia drobnoustrojów. Ozon niszczy wirusy, związki, droższe czy zarodniki grzybów. Jest dwa razy aktywniejszy niż chlor, jednak metoda ozonowania ścieków jest stosowana głównie już po pełnym procesie oczyszczenia – tłumaczy w rozmowie z nami Łukasz Lange.



Pełnomocnik ministra środowiska pracował w przeszłości w Wodach Polskich i był delegatem RP do Polsko-Czeskiej Komisji ds. Wód Granicznych.



Teraz wyjaśnia, że ozonowanie ma sens, gdy ciecz przeszła wcześniej przez „proces piaskowników, gdzie występuje sedymentacja, poprzez procesy chemiczne, strącanie, złoża biologiczne czy osady czynne”. – Wówczas, gdy takie procesy w 99 procentach unieszkodliwią daną substancję, wdrażana jest metoda ozonowania. Tylko wtedy ma to ręce i nogi – ocenia.

Opady w całym kraju zwiększają poziom wody w Wiśle. Wojsko sygnalizuje, że konieczny może być czasowy demontaż mostu pontonowego z tymczasowym rurociągiem do #Czajka. W takim wypadku ponownie rozpoczniemy ozonowanie ścieków i wzmożone kontrole jakości wody. #RzetelnieoCzajce — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) October 14, 2020

Przypomnijmy, że już przy poprzednich problemach związanych z „Czajką” ówczesny minister środowiska Michał Woś mówił, że rozmiar awarii jest tak ogromny, iż ozonowaniu podlega mniej więcej 1 proc. ścieków. Czy to prawda?



– Oczywiście jest to prawda. Nie ma możliwości, żeby takimi metodami i urządzeniami poradzić sobie z ogromną ilością doprowadzonych ścieków. Wiemy, że w Warszawie jest kanalizacja ogólnospławna, a nie rozdzielcza. Teraz pojawią się zapewne tłumaczenia, że zwiększony opad sprawia, iż ścieki dostają się do Wisły rozwodnione i nie wpływa to na stan wody w sposób negatywny. Nie należy w to wierzyć – mówi Lange.



Nasz rozmówca stwierdza, że stosowane obecnie metody są pozorne, bo na gigantyczne problemy stolicy miasto zareagowało za późno. – W mojej ocenie po przedniej awarii ścieków „Czajki” było jasne, że należało zacząć realizację przewiertu pod Wisłą. To nie jest metoda skomplikowana. Można to zrobić możliwie szybko, włączając w to przygotowanie komory startowej i wynikowej. Jest to więc totalna farsa miasta stołecznego Warszawy – uważa.

Lange: Ozonowanie? Nie spełni swojej funkcji



Ekspert ds. środowiska tłumaczy, że dawki ozonu dla ścieków biologicznie oczyszczonych mieszczą się w przedziale 15 do 30 miligramów na litr, przy kontakcie ścieków ok. 15 do 20 minut. – Te ścieki, które są zrzucane do Wisły, posiadają jednak bardzo duże zawartości azotu amonowego, o czym świadczyły między innymi zapisy w pozwoleniu wodno-prawnym. Wiemy, że pływają również frakcje stałe – komentuje.



Zaznacza, że do Wisły wpływa aż 7 metrów sześciennych ścieków, czyli 7 tysięcy litrów ścieków na sekundę. – Jeżeli miasto posiada trzy sztuki ozonatorów, o których mi wiadomo, o wydajności 0,0064 grama na metr sześcienny, to można łatwo przeliczyć, że z taką ilością ścieków, jakie trafiają teraz do największej polskiej rzeki, ozonowanie się nie sprawdzi. Nie spełni to swojej funkcji – przekonuje.



Pełnomocnik resortu dodaje, że ozonowanie odbywa się głównie w systemach wodociągowych na krótkich odcinkach. – To metoda kosztowna. Co więcej, może prowadzić do powstawania toksycznych produktów i wpływać na parametry fizykochemiczne wód. Przekonaliśmy się o tym niejednokrotnie, chociażby obserwując w Wiśle za Warszawą duże ilości śniętych ryb – zaznacza.

1/2 Na spotkaniu o 13 zwołanym na polecenie wojska zapadła decyzja o planowej ewakuacji mostu pontonowego w zw. prognozowanym wzrostem stanu wody rz. Wisły. Dziś zaprzestany zostanie przesył. Ścieki znów będą trafiać do Wisły! — Przemysław Daca (@DacaPrzemyslaw) October 14, 2020

Dowódca batalionu pontonowego płk Piotr Kranz poinformował w środę, że w związku z intensywnymi opadami deszczu i prognozami dotyczącymi wysokiego stanu wody w Wiśle została podjęta decyzja o zdjęciu instalacji tymczasowego układu przesyłowego i „rozprowadzeniu mostu pontonowego".



– Jest to podyktowane przede wszystkim warunkami bezpieczeństwa i takim stanem wody, który zagraża bezpośrednio konstrukcji przeprawy – przekazał.



Płk Kranz zapowiedział, że bezpośrednio po ustąpieniu wysokiej wody wojsko przystąpi do ponownego połączenia mostu i montażu rurociągu na przeprawie.