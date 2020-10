Urodziła dziecko w łazience i wyrzuciła przez okno. Potem poszła spać

23-letnia Sabita Dookram z Nowego Jorku w USA samotnie urodziła dziecko w swojej łazience, a następnie wyrzuciła je przez okno. Następnie wzięła prysznic i poszła spać. Noworodek w stanie ciężkim trafił do szpitala.

Kobieta powiedziała śledczym, że po porodzie, do którego doszło w sobotę wieczorem, odcięła pępowinę nożyczkami. Następnie wyrzuciła noworodka z pierwszego piętra przez okno. – Poszłam do łazienki i nagle wyskoczyło ze mnie dziecko. Nie wiedziałam, co robić. Przepraszam – tłumaczyła podczas przesłuchania motywy swojego postępowania.



Po wszystkim 23-latka posprzątała łazienkę, wzięła prysznic i poszła spać. Nazajutrz, ok. godz. 10 rano, jej sąsiadka znalazła obok kosza na śmieci zakrwawionego i płaczącego chłopca. Na miejsce wezwano policję oraz służby medyczne. Jeden z funkcjonariuszy zwrócił uwagę na ślady krwi, które ciągnęły się wzdłuż ściany pobliskiego budynku.



Podczas aresztowania Dookram powiedziała, że zaszła w ciążę z pracownikiem lotniska JFK, z którym spędziła noc w dniu swoich urodzin.



Noworodek został podłączony w szpitalu do aparatury podtrzymującej go przy życiu. Ma liczne obrażenia, w tym. m.in. pękniętą czaszkę oraz krwawienie i obrzęk mózgu.



Dookram została wypuszczona za kaucją w wysokości 50 tys. dolarów amerykańskich. Sąd wystosował dla niej zakaz zbliżania się do dziecka. Kobieta ma stawić się na rozprawie 5 listopada.

