Zakaz handlu w niedzielę będzie zawieszony? „Rząd musi być elastyczny” [WIDEO]

Obóz rządzący nie wyklucza zawieszenia zakazu handlu w niedzielę w związku pandemią koronawirusa. – Rząd musi być elastyczny w sytuacji pandemii. Jeżeli będzie taka wola społeczna, to trzeba będzie się nad tym się mocno zastanowić. Na pewno będzie potrzebny mądry projekt ustawy, nad którym będziemy debatować. Zakaz handlu w niedzielę był bowiem projektem obywatelskim. W czasie pandemii potrzeba, aby obywatele robili zakupy w jak najmniejszym tłoku – tłumaczył w rozmowie z portalem tvp.info poseł PiS Norbert Kaczmarczyk.

O tym, że propozycja przywrócenia handlu w niedzielę jest analizowana powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. – W takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, nie można wykluczać jakiegokolwiek rozwiązania – stwierdził.



Na to, że wszystkie niedziele będą handlowe liczy Koalicja Obywatelska, w tym Nowoczesna, która już przed pandemią złożyła projekt ustawy w tej sprawie. – Uważamy, że trzeba handel przywrócić. Dodatkowy dzień handlu spowoduje też, że ilość osób robiących zakupy rozłoży się na więcej dni. Ludzie nie będą w dużych ilościach w sklepach przebywać. Również dla pracowników w czasie, kiedy rośnie bezrobocie, będzie to umożliwiało podjęcie jakiejś dodatkowej pracy – argumentował poseł Mirosław Suchoń z Nowoczesnej.



Choć minister Dworczyk nie wyklucza przywrócenia handlu w niedzielę, to w Prawie i Sprawiedliwości nie brakuje głosów sceptycznych. – Ja jestem od zawsze zwolennikiem wolnych niedziel. Niedziela powinna być dla rodziny. Panie kasjerki powinny mieć czas dla rodziny, a nie być w sklepie, w pracy. To też naraża ich na częstsze spotkania z ludźmi i stwarza dodatkowe ryzyko zakażenia. Mówiąc po ludzku, chłopsku, a jestem rolnikiem, chłopem: nigdy z handlu nie przebywało w kieszeni Polaków pieniędzy. Z handlu zawsze są z kieszeni pieniądze wyciągane, a nie dawane do kieszeni. Od tego gospodarka nie będzie silniejsza. Jeśli ludzie mają pieniądze, to czy mogą je wydać w sześć, czy siedem dni, to wydają ich tyle samo – mówił poseł PiS Robert Telus.



– To pomysł, o którym bardzo poważnie należałoby rozmawiać. To spowodowałoby, że niektórzy niemogący robić w tygodniu zakupów, robiliby je w niedzielę. To pomogłoby w zachowaniu dystansu, ostrożności. Należałoby to zrobić pod jednym warunkiem. Tym, żeby pracownicy przychodzący w niedzielę do pracy otrzymywaliby wyższe wynagrodzenie – podkreślił poseł Lewicy Tomasz Trela.

#wieszwiecej Polub nas

Lider Kukiz’15 Paweł Kukiz poinformował w mediach społecznościowych, że o przywrócenie handlu w niedzielę apelował wraz z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na telekonferencji z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. – Tutaj nie chodzi o to, jak często chodzimy do pracy, tylko o to, jakie jest zagęszczenie osób. Rząd bardzo słusznie robi wydzielając godziny dla seniorów, najbardziej narażonych na powikłania i śmierć z powodu tej choroby. Praca w niedzielę pozwoliłaby na jeszcze większe rozluźnienie ścisku w supermarketach – przekonywał poseł Koalicji Polskiej – PSL – Kukiz’15 Jarosław Sachajko.



Ludowcy w tej sprawie są jednak podzieleni. – Ja głosowałem za tym, żeby niedziele były wolnymi niedzielami i w tej sprawie nie zmieniam swojego zdania. Władysław Kosiniak-Kamysz ma w tej sprawie pogląd taki, ze niedziele powinny być handlowe. Uważam, że obecnie obowiązujące rozwiązanie, czyli wolne niedziele się sprawdziło i optuję za tym rozwiązaniem. Ci, którzy boją się koronawirusa i tak od dawna robią zakupy przez internet. To, że w niedzielę sklepy byłyby otwarte nie ma więc znaczenia – tłumaczył senator PSL Jan Filip Libicki.



– Na ten temat trzeba byłoby dyskutować. Ja uważam, że dzień święty należy święcić. Niedziela powinna być wolna od handlu, natomiast nad tym rozwiązaniem warto się pochylić, bo to jest sytuacja nadzwyczajna. Nie mam na ten temat wyrobionego zdania. W normalnej sytuacji handel w niedziele powinien być ograniczony czy wręcz zlikwidowany. W warunkach pandemicznych musimy być dosyć elastyczni – powiedział poseł PiS Tomasz Rzymkowski.