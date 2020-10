Do Wielkiej Brytanii z paszportem. Wiadomo od kiedy

Władze Zjednoczonego Królestwa – zgodnie z postulatami polskiej służby konsularnej – przedłużyły okres, w którym będzie można wjechać do tego kraju za okazaniem dowodu osobistego, do końca września 2021 r. Oznacza to jednak, że od 1.10.2021 podróż do Zjednoczonego Królestwa będzie możliwa tylko z ważnym paszportem – można przeczytać na Facebooku polskiej ambasady w Wielkiej Brytanii.

Brytyjski rząd ogłosił również, że od 1 stycznia 2021 r. większość obywateli Unii Europejskiej, w tym Polski, będzie mogła podróżować do Wielkiej Brytanii na wakacje lub krótkie wycieczki bez konieczności posiadania wizy – informuje strona gov.pl.



Szczegółowe informacje dotyczące zasad wjazdu na teren Wielkiej Brytanii, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r. znajdują się na stronie internetowej brytyjskiego rządu.



Więcej informacji o paszportach w serwisie internetowym polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych w Wielkiej Brytanii

