Zakaz wesel, sprzedaży alkoholu po 19. Nieoficjalnie: Rząd rozważa kolejne obostrzenia

Zamknięcie sklepów monopolowych i stref alkoholowych na stacjach benzynowych od określonej godziny – prawdopodobnie od 19 – to jedno z rozważanych kolejnych obostrzeń w ramach walki z koronawirusem. Rząd zastanawia się także, czy nie zakazać organizacji wesel – przynajmniej w czerwonych strefach.

O założeniach i pomysłach, jakie miały być ostatnio dyskutowane wśród członków rządu, wojewodów i samorządowców informuje, powołując się na własne ustalenia, portal polsatnews.pl. Redakcja zastrzega, że „to tylko rozważane koncepcje, a ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły”.



Przyczyną omawiania przez rządowe zespoły kryzysowe kolejnych rozwiązań, które miałyby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce, są kolejne rekordy liczby nowych zakażeń oraz coraz trudniejsza sytuacja w służbie zdrowia.



„Najprawdopodobniej w najbliższych dniach zostanie wprowadzony absolutny zakaz organizacji takich imprez, jak wesela - nawet przy ograniczonej liczbie gości” – twierdzą redaktorzy portalu komercyjnej telewizji, sugerując, że przedmiotem dyskusji jest w tym punkcie zakres stosowania zakazu: w czerwonej strefie, czy w całej Polsce. To drugie rozwiązanie autorzy uznają za bardziej prawdopodobne ze względu na dynamikę rozwoju pandemii.



Rozważany ma też być zakaz udziału publiczności w imprezach masowych, co oznacza między innymi rozgrywanie zawodów bez kibiców. „Rządzący poważnie zastanawiają się także nad czasowym wyłączeniem targowisk” – czytamy na portalu. W tym przypadku już zapowiedziano rekompensaty dla przedsiębiorców prowadzących stoiska. Liczebność zgromadzeń i manifestacji może zostać ograniczona do dziesięciu osób.

W przypadku nauczania zdalnego, miałoby ono objąć uczniów powyżej dwunastego roku życia.Nakaz zamknięcia od konkretnej godziny – źródło portalu polsatnews.pl twierdziło, że chodzi o 19:00 – „sklepów monopolowych (wyłącznie z alkoholem), a także wyłączenie stref monopolowych ze stacji benzynowych po tej godzinie” miałoby, jak wynika z przeprowadzonych analiz, znacząco „ograniczyć spotkania towarzyskie, które w ostatnich tygodniach były jednymi z najpoważniejszych ognisk rozprzestrzeniania się wirusa”. Od 21:00 zamykane miałyby być restauracje, kluby i bary w całej Polsce.Najprawdopodobniej nie zostanie wprowadzony zakaz odwiedzania cmentarzy, natomiast możliwe jest zorganizowanie akcji społecznej i medialnej w celu zachęcenia społeczeństwa do rozłożenia wizyt na kilka dni.