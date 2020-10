Trzaskowski prosi zwolenników o filmiki. „Oby na tle Wisły i ścieków” [WIDEO]

Rafał Trzaskowski poinformował, że do jego ruchu obywatelskiego zgłosiło się 4 tys. osób i zaapelował, aby przesyłały filmiki na inaugurację. – Jak na ruch społeczny „Czajka” to dosyć dużo. Jeśli Trzaskowski myślał, że będzie to druga Solidarność, czyli ruch liczący 10 milionów członków, to przyleciał z innej planety. Ci, którzy się zgłosili, muszą być najbardziej wytrwałymi wyznawcami Trzaskowskiego, niczym fani jakiegoś boysbandu. Filmiki? Oby tylko na tle Wisły i ścieków, które wydobywają się z oczyszczalni „Czajka” – skomentował w rozmowie z portalem tvp.info poseł PiS Tomasz Rzymkowski.

– Jedyni, którzy lubią takie rzeczy opowiadać, to są właśnie politycy PiS-u. Trudno mi zareagować inaczej niż tylko wzruszeniem ramion. Jeżeli chcą w ten deszczowy dzień pójść nad Wisłę i nagrywać te filmiki i je przesyłać, to proszę bardzo. Powiedziałbym, że aż cztery tysiące osób. Takich, które chcą być blisko spraw Polski, chcą się angażować osobiście w poprawę demokracji i jakości debaty publicznej, pomoc innym osobom. Myślę, że to wielka wartość, że w trudnych warunkach, w czasie epidemii, kryzysu, ponad cztery tysiące osób postanowiło dołączyć do ruchu Trzaskowskiego – odniósł się z kolei do słów Rzymkowskiego poseł Koalicji Obywatelskiej Mirosław Suchoń.



Prezydent Warszawy poinformował, że zaplanowana na 17 października inauguracja „Nowej Solidarności” będzie miała charakter wirtualny. – Ponad 4 tys. zgłoszeń w raptem 3 dni. Dziękuję! Startujemy 17.10 - przez epidemię nie spotkamy się na żywo, ale możesz wziąć w udział w inauguracji online. Daj znać, dlaczego jesteś z nami przesyłając krótki film – napisał na Twitterze Trzaskowski.



Wielu polityków spodziewało się bardziej spektakularnego debiutu nowej inicjatywy. Nie wykluczają, że Rafałowi Trzaskowskiemu zabrakło czasu i chęci na przygotowanie efektywnego debiutu. – W mojej ocenie Trzaskowski nie zrobi żadnego ruchu, ponieważ ruch społeczny powinien powstać oddolnie, a nie być tworzony przez polityka. Poza tym oceniam Trzaskowskiego jako wielkiego leniwca. To leniwy człowiek, co widać nawet po tworzeniu tego ruchu, który przecież już dawno miał powstać – ocenił poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus.



– Dzisiaj myślenie w kategoriach zakładania ruchu społecznego, politycznego, to karkołomne przedsięwzięcie. Wszyscy żyją covidem i epidemią, która się rozrasta. Te 4 tysiące zdeklarowanych osób to pewnie głównie członkowie Platformy Obywatelskiej, którzy chcą Rafała Trzaskowskiego wspierać – argumentował poseł Lewicy Tomasz Trela.

– Rozumiem, że ta forma jest spowodowana pandemią, ale nie wydaje mi się, żeby coś takiego można było inaugurować online. Gdyby było to coś, co istnieje, ma struktury, to można byłoby prowadzić pracę bieżącą w takim systemie. Nie bardzo sobie jednak wyobrażam inaugurację drogą zdalną – powiedział senator PSL Jan Filip Libicki, którego zdaniem stworzenie struktur wymaga spotkań na żywo.



Pytanie, czy były kandydat na prezydenta Polski ma tyle czasu i energii, aby podjąć się takiej pracy. – Rafał Trzaskowski nie przemęcza się. Wiedzą o tym warszawiacy. W przypadku ruchu też nie chce się przemęczać, dlatego winna jest pandemia – „złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy”. Pan Trzaskowski nie chce wielkiego blamażu, bo jakby robił wielką inaugurację, to przyjechałoby dwieście osób i byłby wielki wstyd. Z tego powodu próbuje prosić o filmiki – ocenił poseł Koalicji Polskiej – PSL – Kukiz’15 Jarosław Sachajko.



Nie brakuje głosów, że jeśli Trzaskowskiemu jednak wystarczy energii, to zagrożona może być przede wszystkim partia Borysa Budki. – Nowa Solidarność to jest Platforma Obywatelska tylko w nowym wydaniu. Wydaniu prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, który osiągnął bardzo dobry wynik w II turze wyborów prezydenckich – 10 milionów głosów. Na pewno ma szanse przejąć pewien elektorat PO i być może zbudować ugrupowanie, które jest w stanie wejść samodzielnie do Sejmu. Nie uważam jednak, żeby był w stanie pozyskać dodatkowych wyborców. Jeśli wejdzie do Sejmu, to kosztem Platformy Obywatelskiej – stwierdził poseł PiS Norbert Kaczmarczyk.