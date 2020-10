Samochód stanął w płomieniach. Nie żyje 84-letni kierowca

Policjanci wyjaśniają okoliczności pożaru samochodu i śmierci jego 84-letniego kierowcy w gminie Drelów (Lubelskie). Mężczyzna znaleziony został kilkanaście metrów od spalonego auta – poinformowała policja.

Informację o pożarze samochodu policja otrzymała we wtorek rano. Samochód Opel spalił się w pobliżu gruntowej drogi w miejscowości Szóstka w gminie Drelów, niedaleko Białej Podlaskiej. Prawdopodobnie samochód zjechał z drogi i ugrzązł.



Kilkanaście metrów od pojazdu leżał mężczyzna. Wezwano służby ratownicze, jednak pomimo reanimacji, życia mężczyzny nie udało się uratować. Funkcjonariusze ustalili, że jest to właściciel pojazdu, 84-letni mieszkaniec gminy Drelów.



– Według wstępnych ustaleń policji, auto, którym podróżował 84-latek uległo samozapłonowi. Wstępnie wykluczono, by do zdarzenia przyczyniły się inne osoby. Na ciele mężczyzny nie było widocznych żadnych obrażeń – powiedziała rzeczniczka komendy policji w Białej Podlaskiej podkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla.



Policja wyjaśnia wszystkie okoliczności tej tragedii.

