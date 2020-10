Podtopienia na Opolszczyźnie. „Tak źle nie było od 1997 roku” [WIDEO]

Liczne podtopienia w miejscowości Racławice Śląskie w województwie opolskim. Woda zalała pola uprawne i wdarła się do domów. Mieszkańcy mówią, że tak źle nie było od 1997 r. Prognozy pogody również nie są optymistyczne. O sprawie informuje tvp.info.

Sytuacja w Racławicach Śląskich z godziny na godzinę jest coraz gorsza. Z powodu intensywnych opadów deszczu wylały okoliczne rzeki oraz rzeki znajdujące się za granicą z Czechami. To wszystko prowadzi do lokalnych podtopień. Mieszkańcy mówią, że tak źle nie było od wielkiej powodzi w 1997 r.



Prognozy pogody również nie są optymistyczne. Dziś w nocy nad Racławicami Śląskimi również ma padać intensywny deszcz.



Na miejscu działa kilka zastępów strażaków, zarówno z OSP, jak i PSP. Strażacy podkładają worki z piaskiem pod posesje, by zminimalizować straty, nie dopuścić do tego, by domy zostały zalane albo przynajmniej ograniczyć zniszczenia.

