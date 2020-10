Co z kościołami i cmentarzami w czerwonej strefie? Rzecznik KEP wyjaśnia

Ministerstwo Zdrowia przekazało, że wiele kolejnych dużych miast znajdzie się w strefie czerwonej. Nie wykluczone, że najwyższe restrykcje obejmą m.in. Warszawę czy Kraków. – Obostrzenia wydawane przez służby sanitarne obowiązują także ludzi Kościoła i wszystkich tych, którzy do kościołów przychodzą – podkreśla w rozmowie z portalem tvp.info rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak. Wprowadzenie czerwonej strefy oznaczałoby m.in. ograniczenie liczby wiernych do 50 proc. obłożenia kościoła.

Ponad 6000 nowych zachorowań i 116 ofiar – to najnowszy bilans kolejnych zakażeń odnotowanych przez resort zdrowia w Polsce. – Zmierzamy do ogłoszenia ponad stu powiatów jako czerwonych. Będzie w tym zapewne dość dużo miast – oświadczył w środę rzecznik prasowy ministerstwa Wojciech Andrusiewicz.



Jak rozszerzenie czerwonych stref wpłynęłoby na funkcjonowanie wiernych w tych miastach? Zgodnie z najnowszymi wytycznymi rządu, jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W strefie czerwonej dopuszcza się maksymalnie 50 proc. obłożenia budynku. Gdy msza lub inne obrzędy sprawowane są na zewnątrz, wymagane jest zachowanie 1,5 m odległości między osobami i także zakrywanie ust i nosa.



Czy jeśli sytuacja epidemiczna się nie uspokoi, możemy spodziewać się w kościołach jeszcze poważniejszych obostrzeń?



– Najpierw muszą pojawić się konkretne zalecenia służb sanitarnych i rządu. To jest podstawa do tego, by zastanawiać się, czy podjąć jakieś dodatkowe kroki. Na ten moment żadnych decyzji ze strony episkopatu nie było – mówi portalowi tvp.info rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak.



– Jeżeli pojawią się zalecenia, będzie jasne, czego trzeba przestrzegać. Zawsze znajdzie się ktoś, kto do tych apeli nie będzie chciał się stosować. My podkreślamy jednak, że obostrzenia wydawane przez służby sanitarne obowiązują także ludzi Kościoła i wszystkich tych, którzy do kościołów przychodzą. Musimy wspólnie dbać o zasłanianie nosa i ust, dezynfekowanie rąk, zachowywanie dystansu społecznego czy wietrzenia pomieszczeń – dodaje.

⚠️�� Od soboty (17.10.) na weselach, stypach i innego rodzaju imprezach okolicznościowych obowiązuje nowy limit uczestników:

�� w strefie żółtej do 75 osób

�� w strefie czerwonej do 50 osób#koronawirus



�� https://t.co/GhwYmUPe54 pic.twitter.com/CXNWm7rUbn — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 14, 2020

Ks. Gęsiaka pytamy też o jeden z przypadków, gdy kapłan nie chciał się stosować do zaleceń służb. Chodzi o księdza Daniela Galusa, który przekonywał wiernych, iż noszenie maseczek nie ma sensu, a przed koronawirusem uchroni ich woda święcona. Oceniał, że obowiązek zakrywania nosa i ust to przejaw zniewolenia.



– To przypadek, który miał miejsce w archidiecezji częstochowskiej. Ksiądz arcybiskup wraz z kurią wydali już odpowiednie oświadczenie. Stanowczo odcięli się od działań i postawy tego duchownego – mówi portalowi tvp.info rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.



– Jasno wskazali, że to, o czym mówił, nie oddaje stanowiska Kościoła. Również stanowisko KEP w tej sprawie jest jasne i ten przypadek traktujemy jako incydentalny. Dobrze, że pojawiło się zdecydowane oświadczenie archidiecezji w tej sprawie, bo nikt nie ma już wątpliwości, że nie pochwalamy tego typu postawy – stwierdza.



W dokumencie archidiecezji częstochowskiej czytamy ponadto, że ksiądz Galus już w marcu otrzymał karę nagany kanonicznej, która była reakcją na jego wypowiedzi i nierespektowanie przepisów państwowych oraz zarządzeń władz kościelnych dotyczących zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii. Został ponadto zobowiązany do ścisłego respektowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. „Wobec nieposłuszeństwa i trwania w uporze, które powoduje zamęt i zgorszenie, w najbliższym czasie podjęte zostaną dalsze kroki dyscyplinarne wobec ks. Galusa” – podkreślono.

❗️❗️❗️

OŚWIADCZENIE

w sprawie działalności i wypowiedzi ks. Daniela GALUSAhttps://t.co/P9WtceGtGa pic.twitter.com/zhp4oD5kc1 — Archidiecezja Częstochowska (@ArchiCzest) October 13, 2020

1 listopada w Kościele katolickim obchodzona jest uroczystość Wszystkich Świętych. Polacy odwiedzają wtedy cmentarze, czcząc chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie.



Czy w związku z pandemią tegoroczne uroczystości będą inne niż zwykle? – Sytuacja zmienia nam się niestety z dnia na dzień. Spodziewamy się dalszych wzrostów zakażeń, więc decyzje służb sanitarnych na pewno będą restrykcyjne – przyznaje ks. Leszek Gęsiak.



Podkreśla, że nie wiadomo jednak, jakie będą ostateczne wytyczne ws. Wszystkich Świętych i odwiedzania cmentarzy. – Do rozmowy na ten temat na pewno wrócimy bliżej końca października – zaznacza.

