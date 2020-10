Holenderski minister chce eutanazji dla najmłodszych. To „najlepsza możliwa opieka”

Holenderski minister zdrowia chce eutanazji dla nieuleczalnie chorych dzieci w wieku 1-12 lat. Eutanazja niemowląt za zgodą rodziców oraz dzieci powyżej 12. roku życia jest już tam możliwa. Według ministra to „najlepsza możliwa opieka” dla nieuleczalnie chorych.

Minister zdrowia Hugo de Jonge przedstawił projekt w holenderskim parlamencie. Według szefa resortu zdrowia zakończenie życia powinno być możliwe dla „małej grupy nieuleczalnie chorych dzieci”.



Oszacował to na pięcioro do dziesięcioro dzieci rocznie, które, jak wskazał, cierpią bez szansy na poprawę. I podkreślił wielkie znaczenie „jak najlepszej możliwej opieki nad tą grupą nieuleczalnie chorych dzieci”.



Wskazał, że jego projekt będzie chronić interesy dzieci i zapewni większą transparentność „szarej strefy”. I dodał, że tej grupie lekarze mogą jedynie zapewnić opiekę paliatywną lub wstrzymać odżywianie do czasu śmierci pacjenta.



Propozycja budzi kontrowersje. Przeciwnicy wskazują na zbliżające się wybory i niewłaściwe wprowadzanie zmian w tak szybkim czasie.

