Hiszpania: Rządowy projekt reformy Naczelnej Rady Sądowniczej trafił do parlamentu

Koalicyjny rząd socjalistów i lewicowego bloku Unidas Podemos złożył we wtorek w Kongresie Deputowanych, niższej izbie parlamentu Hiszpanii, projekt reformy Naczelnej Rady Sądowniczej (CGPJ), najwyższego organu zwierzchniego władzy sądowniczej w tym kraju.

Hiszpania: Bezrobocie wśród młodych tragicznie wysokie Jednym z dotkliwych skutków pandemii w Hiszpanii jest bezrobocie wśród młodych - 44 proc. bezrobotnych nie przekroczyło 25 lat. To najwięcej, po... zobacz więcej

Głównym punktem projektu ustawy jest zmiana sposobu głosowania nad wyborem członków Naczelnej Rady Sądowniczej, którzy dotychczas byli wybierani większością 3/5 głosów parlamentu. Rząd Pedra Sancheza chce, aby ich wybór odbywał się zwykłą większością, co umożliwiłoby centrolewicowemu gabinetowi, jak twierdzi „ABC”, wprowadzenie do CGPJ sędziów bliższych mu światopoglądowo.



Odnowienie składu 21-osobowej Naczelnej Rady Sądowniczej w Hiszpanii, wybieranej przez parlament co pięć lat, jest od 2018 r. blokowane przez opozycyjną Partię Ludową (PP).



Dziennik „El Mundo” twierdzi, że do wtorkowego popołudnia większość ugrupowań parlamentarnych popierających rząd Sancheza deklarowało nieznajomość całości projektu ustawy, ale spodziewa się, że podczas głosowania poprą one reformę służącą osłabieniu w hiszpańskim sądownictwie wpływów centroprawicowej PP.

#wieszwiecej Polub nas

Rząd Hiszpanii posądzany o „ukrywanie” zgonów Rząd Hiszpanii ogłosił we wtorek, że od dwóch dni w kraju nie było żadnego zgonu z powodu Covid-19. Deklaracja ta spotkała się z niedowierzaniem... zobacz więcej

We wtorek, krótko po złożeniu projektu, szef Partii Ludowej Pablo Casado zapowiedział, że ewentualne przyjęcie projektu ustawy zostanie zaskarżone przez jego ugrupowanie do Trybunału Konstytucyjnego.



– Sanchez próbuje zlikwidować w naszym kraju trójpodział władzy – stwierdził Casado, nazywając projekt centrolewicowego rządu próbą zniszczenia państwa prawa w Hiszpanii.



W opublikowanym pod koniec września raporcie Komisja Europejska wyraziła zaniepokojenie planowaną przez rząd Sancheza reformą władz wymiaru sądowniczego w tym kraju. W swoich uwagach zacytowała Radę Europy, według której istnieje ryzyko, że Naczelna Rada Sądownicza będzie podlegać procesowi upolitycznienia przez hiszpańskie partie polityczne.