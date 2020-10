Budka prosi Sasina o litość. Powtórka wpadki Schetyny

Lider Platformy Obywatelskiej krytykuje wicepremiera Jacka Sasina za słowa odnoszące się do medyków walczących z koronawirusem. Borys Budka, by dociąć ministrowi aktywów państwowych, sięgnął po cytat z literatury. – Kończ, waść, wstydu oszczędź – powiedział w Polsat News, parafrazując Kmicica z „Potopu”. Rzecz w tym, że Kmicic, zwracając się tymi słowami do Wołodyjowskiego… prosił o litość. Identyczną wpadkę rok temu zaliczył Grzegorz Schetyna. Klątwa liderów PO?

We wtorek Jacek Sasin mówił, że na linii frontu walki z Covid-19 „występują problemy”. Jako jeden z nich wymienił „zaangażowanie części personelu medycznego i lekarzy”.



Lider PO Borys Budka w Polsat News nazwał wypowiedź wicepremiera „skandaliczną”.



– Jest bardzo dobry cytat z polskiej literatury: kończ, waść, wstydu oszczędź. Pan Sasin wreszcie powinien to zrozumieć, że tego typu wypowiedzi dyskwalifikują go jako polityka – stwierdził Budka.



Politycy i internauci zauważają, że słowa „kończ, waść, wstydu oszczędź” wypowiadamy wtedy, gdy powinniśmy wstydzić się swojego zachowania lub swoich braków, które ktoś nam wskazuje. Europoseł PiS Dominik Tarczyński wskazuje, że tymi słowami lider PO niejako prosi o litość w pojedynku, który przynosi mu wstyd i – w odróżnieniu od Kmicica – nie wie, że dodatkowo się kompromituje.



„Może warto by przeczytać („Potop” – red.), by rozumieć słowa, których się używa?” – skwitował Jacek Sasin.

Panie @bbudka , czy ma Pan „Potop" w domu? Może warto przeczytać by rozumieć słowa, których się używa?

Jarek, kończ waść, wstydu oszczędź Schetynie i Koalicji Obywatelskiej.

Co ciekawe, podobną wpadkę przed rokiem, we wrześniu, zaliczył były już przewodniczący Platformy Grzegorz Schetyna, którego na stanowisku zastąpił właśnie Budka.W trakcie konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie, gdy Jarosław Kaczyński przez kilkadziesiąt minut mówił o programie Zjednoczonej Prawicy, Schetyna napisał na Twitterze: „Jarek, kończ…”.Także tamtej wpadki internauci nie pozostawili bez komentarza.