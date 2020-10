Połowa Polski w czerwonej strefie? „Będzie w nich dużo miast”. Co to oznacza?

Zmierzamy w kierunku ogłoszenia ponad stu powiatów jako stref czerwonych, będzie wśród nich dość dużo miast – powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W środę poinformowano o rekordowej liczbie nowych zakażeń koronawirusem i zgonów. Restrykcje będą coraz poważniejsze.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 6526 nowych zakażeniach koronawirusem, zmarło 116 osób - to najwięcej zakażeń i zgonów od początku epidemii.



Na środowej konferencji rzecznik MZ został zapytany, czy w największych miastach takich jak Warszawa i Kraków znajdują się jakieś większe ogniska zakażeń oraz czy w związku z wysoką liczbą przypadków koronawirusa Warszawa może wejść do strefy czerwonej.



Rzecznik MZ podkreślił w odpowiedzi, że obecnie w Polsce nie ma dużych ognisk. – Wciąż to powtarzamy, zakażamy się w tej chwili na ulicach – powiedział. – Jeżeli pani pyta, czy Warszawa ma szanse znaleźć się w strefie czerwonej, to nie będę tu ukrywał, że zmierzamy do ogłoszenia ponad stu powiatów jako powiatów czerwonych i niestety będzie w tym zapewne dość dużo miast – przekazał.



Z powodu rozszerzenia się epidemii od soboty w całym kraju trzeba zakrywać usta i nos w przestrzeni publicznej, m.in. w sklepach, w autobusach i na ulicach.



Z obowiązku noszenia maseczek zwolnione są jedynie osoby z zaświadczeniem lekarskim lub z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność lub niesamodzielność. Maseczki trzeba nosić w miejscach publicznych, na drogach, placach, cmentarzach, bulwarach, promenadach, w miejscach postoju pojazdów, na parkingach leśnych, na terenie nieruchomości wspólnych oraz w zakładach pracy.





Ponadto trzeba je nosić w budynkach użyteczności publicznej m.in. administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, szkołach, przychodniach, bankach, restauracjach, poczcie, punktach usługowych i obsługi pasażerów, w centrach handlowych, na targowiskach (straganach). Nie trzeba będzie zakładać maseczki w lesie, parku, zieleńcu, ogrodzie botanicznym czy zabytkowym i na plaży, bo są to miejsca o podobnym charakterze.



W restauracjach tylko do godz. 22:00



Dodatkowo w całym kraju w restauracjach, pubach i barach trzeba zachować bezpieczną odległość – na osobę powinny przypadać co najmniej 4 m kw. W całym kraju nie będzie można w tych miejscach tańczyć. Dodatkowo w strefie czerwonej ograniczono też czas, w którym lokale gastronomiczne będą mogły działać. Otwarte mogą być w godzinach od 6 do 22. To ograniczenie nie dotyczy usług polegających na przygotowaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu.



Na widowniach co czwarte miejsce zajęte



Wydarzenia kulturalne w strefie czerwonej odbywają się w pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych, pod warunkiem udostępnienia widzom co czwartego miejsca na widowni, w strefie żółtej co drugiego miejsca. W przypadku miejsc nieoznaczonych, na widowni musi być zachowana odległość 1,5 m między widzami, a wykorzystanych może być nie więcej niż 25 proc. miejsc. Widzowie muszą też mieć zakryte usta i nos.

Wydarzenia plenerowe z ograniczeniem ilości osób



W strefie czerwonej można organizować też plenerowe wydarzenia (na wolnym powietrzu) pod warunkiem, że jednocześnie widownia nie będzie liczyć więcej niż 100 osób, a odległość między widzami wyniesie co najmniej 1,5 m. Jeśli ta odległość będzie przestrzegana, uczestnicy nie muszą mieć maseczek. Podobne zasady bezpieczeństwa dotyczą imprez w żółtej strefie organizowanych w otwartej przestrzeni.



Organizacja kongresów i targów jest możliwa z wyjątkiem strefy czerwonej. W żółtej jest to możliwe pod warunkiem, że widzowie czy klienci będą chodzić w maseczkach. W przypadku innym niż organizowanie na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo - także pod warunkiem, że uczestnikom udostępnione będzie nie więcej niż połowa liczby miejsc.



W wesołych miasteczkach, parkach rozrywki lub parkach rekreacyjnych w strefie żółtej nie może przebywać więcej niż 1 osoba na 10 m kw. powierzchni, bez uwzględnienia parkingów. W czerwonej obowiązuje zakaz tego typu działalności.



Zgromadzenia - nie więcej niż 150 osób



Ponadto w całym kraju w zgromadzeniach będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 150 osób. Będą one musiały zakrywać usta i nos oraz zachować minimum 1,5 m odległości od siebie.



Dodatkowo między m.in. przemarszami czy manifestacjami zachować trzeba będzie odległość - minimum 100 m, by wyeliminować praktykę zgłaszania kilku zgromadzeń w jednym miejscu. Stosowano ją, aby obejść wymogi dotyczące liczby uczestników.

W kościołach tylko w maseczkach



W kościołach na terenie całego kraju istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. Dodatkowo obłożenie w strefie czerwonej podczas wydarzeń religijnych sprawowanych w kościele ma wynosić maksymalnie 50 proc. Natomiast jeśli odbywa się ono na zewnątrz, to uczestnicy muszą zachować 1,5 m odległości między sobą lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).



Ograniczenia dla pasażerów komunikacji miejskiej



Środki komunikacji miejskiej mogą przewozić w strefie żółtej tylu pasażerów ile wynosi liczba miejsc siedzących lub tylu, ile stanowi połowa wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych. Obowiązkowo pasażerowie muszą podróżować w maseczkach. W strefie czerwonej to obostrzenie jest większe. Pasażerów ma być tylu, ile wynosi połowa miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.



Imprezy sportowe i okolicznościowe



W strefie żółtej w siłowniach oraz centrach i klubach fitness obowiązuje przepis, że można z nich korzystać pod warunkiem zachowania odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi. W pomieszczeniu nie może się znajdować więcej niż 1 osoba na 7 m kw. powierzchni dostępnej dla klientów, w strefie czerwonej natomiast nie więcej niż 1 osoba na 10 m kw.



17 października wejdzie dodatkowe obostrzenie dotyczące liczby osób, które mogą uczestniczyć w imprezach okolicznościowych, m.in. weselach, komuniach i w stypach: do 75 w strefie żółtej i do 50 w strefie czerwonej. Uczestnicy przyjęć okolicznościowych muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc przy stole.

Wydarzenia kulturalne



W przestrzeni zamkniętej wydarzenia kulturalne będą mogły odbyć się z udziałem 25 proc. publiczności. Taka sama zasada będzie obowiązywać w kinach.



W wydarzeniach kulturalnych, które odbywają się w plenerze, będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 100 osób - jednak liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników nie będzie mogła być większa niż 1 osoba na 5 m2.



W strefie czerwonej będzie obowiązywał całkowity zakaz organizacji i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. Działają natomiast kina, w których może być 25 proc. publiczności.





