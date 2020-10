Nieoficjalnie most pontonowy do rozbiórki. Wody Polskie: Sytuacja dramatyczna

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w środę zapadnie decyzja o rozbiórce mostu pontonowego na Wiśle, a rozpinanie ruszy w czwartek. – Wiąże się to z tym, że surowe ścieki będą, jak to mówi pan prezydent Rafał Trzaskowski, „awaryjnie” znów w hektolitrach leciały do Wisły – ocenia w rozmowie z portalem tvp.info Przemysław Daca, prezes Wód Polskich. Gdy pytamy go o uspokajające komunikaty stołecznego ratusza, podkreśla, że miasto nie ma prawa prowadzić własnych badań i stara się wyręczać w tym powołane do tego instytucje, by „się wybielić i ratować reputację”.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie już we wtorek informowało, że odbyła się narada sztabu kryzysowego w sprawie funkcjonowania awaryjnego rurociągu na moście pontonowym. Podkreślano, że z uwagi na prognozowane obfite opady deszczu i spowodowane nimi wzrosty stanu wód na Wiśle, może zostać podjęta decyzja o demontażu rurociągu ułożonego na przeprawie pontonowej.



Od tamtej pory deszcz jednak nie ustępuje. Na rzekach w części kraju zostały przekroczone stany alarmowe i ostrzegawcze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed dalszymi wzrostami. Obowiązują alarmy trzeciego i drugiego stopnia. W przypadku woj. mazowieckiego alerty dotyczą sytuacji w zlewniach Wkry, Wisły, Bzury, Dolnej Narwi, Bugu, Liwca, Świdra, Pilicy, Jeziorki, Radomki, Iłżanki.



W środę rano do sprawy odniósł się więc również prezydent Warszawy. „Opady w całym kraju zwiększają poziom wody w Wiśle. Wojsko sygnalizuje, że konieczny może być czasowy demontaż mostu pontonowego z tymczasowym rurociągiem do Czajki” – napisał Rafał Trzaskowski na Twitterze. „W takim wypadku ponownie rozpoczniemy ozonowanie ścieków i wzmożone kontrole jakości wody” – dodał.

W czwartek w Warszawie planowana jest w tej sprawie kolejna narada sztabu kryzysowego, podczas której podjęte zostaną decyzje dotyczące dalszego funkcjonowania awaryjnego bypasu. Jak ustalił portal tvp.info, najpewniej już od czwartku most będzie rozpinany.



– Pytanie, czy będzie on rozpięty finalnie i zakończy funkcjonowanie, czy będzie to działanie tylko na okres, gdy pojawią się największe przepływy wody. To byłby zapewne co najmniej tydzień – komentuje pytany przez nas o całą sprawę Przemysław Daca, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.



Ekspert wyjaśnia, że rozpięcie całej instalacji wiąże się z tym, że surowe ścieki będą znów w hektolitrach leciały do Wisły.



– Z drugiej strony nie jest to nic nowego. Jak regularnie informuję, ścieki tak czy inaczej co chwilę lecą do rzeki. Tylko we wtorek było to 7,3 metra sześciennego na sekundę. To bardzo poważna ilość. Dzień wcześniej też mieliśmy wrażenie, że do Wisły leciały surowe ścieki bytowe, bo był bardzo duży fetor. Sytuacja jest dramatyczna i ona się tylko pogłębi – ocenia.

Po raz kolejny ponawiam pytanie: Gdzie są organizacje ekologiczne? #WodyPolskie robią to, co wy robić powinniście. — Przemysław Daca (@DacaPrzemyslaw) October 13, 2020

Przemysława Dacę pytamy, jaki poza aktualną sytuacją meteorologiczną jest powód tak dużych problemów. – Pan prezydent Rafał Trzaskowski i MPWiK przez rok nie zrobili nic w celu stworzenia przewiertu, który teraz jest realizowany – odpowiada.



Prezes Wód Polskich odniósł się też do informacji prezydenta stolicy o tym, że jeśli faktycznie most zostanie rozpięty, służby ruszą z ozonowaniem i kontrolami.



– MPWiK nie jest upoważniony do robienia kontroli jakości wody – stwierdza Przemysław Daca. Wskazuje, że powołaną do tego instytucją jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Po co więc miasto i MPWiK robią badania?



– Robią po to, żeby się wybielić i ratować swoją reputację. Zlecają to więc tylko w jednym celu i jest to niewiarygodne. A prawnie nie są upoważnieni do robienia takich kontroli – podkreśla.



Ekspert krytycznie ocenia również powoływanie się ratusza na ozonowanie. Przypomina, że nawet MPWiK przyznał się, iż ozonuje tylko w małym zakresie, bo tylko niewielki procent tych ścieków, które wypływają do rzeki.



– Co więcej, ozonowanie może doprowadzić do powstania bardzo szkodliwych substancji, które, trafiając do wody, mogą zagrażać stanowi fauny i flory. Pytanie, czy masowe śnięcia ryb w Łomiankach nie były właśnie efektem ozonowania. Jest to więc niebezpieczne działanie. Z połączenia ścieków i ozonu mogą powstawać niebezpieczne i rakotwórcze substancje trujące – podsumowuje.