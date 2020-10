To już pogrom. BSW zatrzymało kolejnych oficerów „samochodówki”

Zastępca naczelnika i ekspert to kolejni oficerowie stołecznej „samochodówki” zatrzymani przez Biuro Spraw Wewnętrznych – dowiedział się portal tvp.info. Wcześniej ujęto naczelnika, kierownika sekcji i dwóch funkcjonariuszy. Wszyscy są podejrzani o podkręcanie statystyk dla premii. Komendant Stołeczny Policji zamierza, dla dobra służby, usunąć z wydziału wszystkich pracujących tam funkcjonariuszy.

Jak się nieoficjalnie dowiedział portal tvp.info, funkcjonariusze BSW (tzw. policji w policji) zatrzymali zastępcę naczelnika i eksperta wydziału do walki z przestępczością samochodową stołecznej policji. Zostaną oni przewiezieni do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, gdzie mają mieć przedstawione zarzuty.



Informacje portalu tvp.info potwierdził rzecznik Komendy Głównej Policji.



– Policjanci Biura Spraw Wewnętrznych Policji, ściśle współpracując z Komendantem Stołecznym Policji i Prokuraturą Okręgową w Gliwicach, cały czas realizują czynności w ramach postępowania prowadzonego przez gliwickich prokuratorów. Zatrzymano kolejne osoby, jednak ze względu na trwające czynności w tej sprawie i dobro śledztwa o postępowaniu może ewentualnie informować tylko prokurator – ucina wszelkie pytania insp. Mariusz Ciarka, rzecznik KGP.

#wieszwiecej Polub nas

Gliwicka prokuratura na razie jednak odmawia podania szczegółów, ograniczając się tylko do potwierdzenia zatrzymania dwóch kolejnych policjantów.

„Samochodówka” wyczyszczona do zera



Tym samym „samochodówka” przestała mieć zdolność operacyjną, bo utraciła całą kadrę zarządzającą. Wcześniej zatrzymano naczelnika wydziału, kierownika sekcji i dwóch operacyjnych, co ujawnił wczoraj portal tvp.info.



Podczas przeszukania u jednego z nich znaleziono narkotyki. Jeden z zatrzymanych – wysoki rangą oficer, z 30-letnim stażem pracy w policji – miał w przyszłym tygodniu przejść na emeryturę.



Funkcjonariusze usłyszeli w prokuraturze zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, a także manipulowania statystykami policyjnymi. Z ustaleń śledczych wynika, że policjanci, zawyżając statystyki i podkręcając rangę sprawy, dzielili się uzyskanymi za to premiami.



Według „Rzeczpospolitej” oficerom zarzuca się także składanie fałszywych zeznań.



Jak wynika z ustaleń portalu tvp.info, Komendant Stołeczny Policji nadisp. Paweł Dobrodziej ma, „dla dobra służby”, usunąć z wydziału wszystkich pracujących tam policjantów. Wyznaczył już nowego naczelnika. Ma nim zostać oficer z „brygady antynarkotykowej” KSP, który zasłużył się m.in. współudziałem w zatrzymaniu gangu „króla dopalaczy”.



Boss tej grupy zlecił nawet jego zabójstwo, ale niedoszły kiler poszedł na współpracę z organami ścigania.



Nowy naczelnik „samochodówki” będzie musiał odbudować wydział od zera. Niewykluczone, że trafią doń funkcjonariusze z północno-praskiej grupy „Skorpion”, słynni z efektywnych akcji przeciwko złodziejom samochodów po prawej stronie Wisły.