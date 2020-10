Sprawa sędzi Morawiec. Co jest „szykaną”, a co wynika z prawa o sądach

Sędzia Beata Morawiec decyzją Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego ma odebrany immunitet. Prokuratura chce jej postawić ciężkie zarzuty korupcyjne. W obronie sędzi stają różne organizacje i stowarzyszenia, które za „szykanę” uważają decyzję o zmniejszeniu jej wynagrodzenia i zawieszeniu w czynnościach. Takie jest jednak prawo. – To obligatoryjne – mówi portalowi tvp.info Piotr Falkowski, rzecznik Izby Dyscyplinarnej.

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w poniedziałek nieprawomocnie uchyliła immunitet prezes Stowarzyszenia Sędziów „Themis” Beaty Morawiec. Wnioskowała o to prokuratura, która zamierza postawić sędzi m.in. zarzuty korupcyjne. SN postanowił też o zawieszeniu sędzi w czynnościach służbowych i obniżeniu jej wynagrodzenia o 50 proc.



W obronie sędzi, kojarzonej ze sprzeciwem wobec reformy sądownictwa, stanęli przedstawiciele środowisk sędziowskich. Niektórzy piętnowali Izbę Dyscyplinarną i sędziego Adama Tomczyńskiego, który uchylił jej immunitet. Za opozycją powtarzali, że Izba Dyscyplinarna sądem nie jest.



Za sędzią Morawiec stanął też RPO Adam Bodnar. „Uważam, że w obecnej sytuacji sędzia Beata Morawiec powinna złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wraz z wnioskiem o zastosowanie środka tymczasowego (Reguła 39)” – podpowiadał jej Bodnar.



– Represje zawsze mają twarz i nazwisko konkretnego człowieka. To nie jakaś abstrakcyjna Izba Dyscyplinarna dokonuje gwałtu na prawie. Robi to konkretny człowiek, który się nazywa Adam Tomczyński – mówił w poniedziałek przed SN sędzia Piotr Gąciarek z „Iustitii”.

Beata Morawiec orzeka mimo decyzji Izby Dyscyplinarnej? Jeden z krakowskich sędziów poinformował w sieci, że sędzia Beata Morawiec nadal orzeka. To o tyle zaskakujące, że w wyniku nieprawomocnej decyzji... zobacz więcej

Na stronie stowarzyszenia sędziów „Iustitia” ukazało się z kolei stanowisko Europejskich Sędziów dla Demokracji i Wolności (MEDEL), którzy również stanęli murem za Morawiec.



„Stanowi to oczywiste złamanie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 8 kwietnia 2020 r., zgodnie z którym Izba Dyscyplinarna nie powinna podejmować żadnych działań dyscyplinarnych w odniesieniu do sędziów. Mając na uwadze orzeczenie Trybunału, MEDEL nie uznaje decyzji Izby Dyscyplinarnej, uważa sędzię Beatę Morawiec za aktywnego sędziego, wyrażając przy tym dla niej pełne wsparcie i solidarność” – napisano.



„Czas na wyrażanie zaniepokojenia już minął – wszelkie czerwone linie zostały już przekroczone. Nie możemy dalej biernie spoglądać na upadek europejskiego systemu prawnego” – dodano.



W sprawie Morawiec uchwałę podjęła Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku. Napisano w niej, że decyzję sędziego Tomczyńskiego przyjęto z niepokojem. „Decyzja ta jednak razi odsunięciem od orzekania oraz obniżeniem wynagrodzenia – nie może to być odebrane inaczej, jak nękanie i zastraszanie” – czytamy w uchwale. Pismo podpisał dziekan ORA w Gdańsku adwokat Dariusz Strzelecki.

Czy oprócz uchylenia immunitetu sędzi Morawiec zasadnym było obniżenie jej wynagrodzenia o połowę i zawieszanie w wykonywaniu obowiązków? Z takim pytaniem portal tvp.info zwrócił się do rzecznika Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Piotra Falkowskiego.



– W odpowiedzi na zadane pytanie i liczne pojawiające się w przestrzeni medialnej przekłamania wyjaśniam, że zawieszenie sędziego w czynnościach i obniżenie wynagrodzenia na czas tego zawieszenia jest obligatoryjne – wyjaśnia Falkowski.



Dalej cytuje przepis art. 129 par. 2 i par. 3 ustawy o sądach, który „nie pozostawia sądowi żadnej innej możliwości”. – Sąd może jedynie zdecydować, o ile obniżyć wynagrodzenie w ramach ustawowego zakresu. Środki te sąd stosuje w każdym przypadku uchylenia immunitetu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego – wskazał rzecznik.



W art. 129 par. 2 ustawy o sądach powszechnych czytamy: „Jeżeli sąd dyscyplinarny wydaje uchwałę zezwalającą na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, z urzędu zawiesza sędziego w czynnościach służbowych”.



„Sąd dyscyplinarny, zawieszając sędziego w czynnościach służbowych, obniża w granicach od 25 do 50 proc. wysokość jego wynagrodzenia na czas trwania tego zawieszenia; nie dotyczy to osób, w stosunku do których wszczęto postępowanie o ubezwłasnowolnienie” – czytamy w kolejnym paragrafie.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info

Falkowski dodał, że opinie, „jakoby chodziło o jakieś szczególne represje wobec sędzi Beaty M., wprowadzają opinię publiczną w błąd, zniekształcają tendencyjnie rzeczywisty przebieg i rolę postępowania przed Sądem Najwyższym w tej głośnej sprawie”.– Z tym większą szkodą, gdy te głosy pochodzą od osób profesjonalnie zajmujących prawem. Błędne tezy na temat sytuacji procesowej sędzi M. docierają też do o wiele gorzej poinformowanych środowisk prawników zagranicznych, które następnie, jak można przypuszczać, w znacznym stopniu nieświadomie, powielają je w swoich dokumentach, w oczywistych sposób szkodzących wizerunkowi polskiego wymiaru sprawiedliwości – zaznacza nasz rozmówca.Śledczy zamierzają postawić sędzi zarzuty przywłaszczenia środków publicznych, działania na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nadużycia uprawnień i przyjęcia korzyści majątkowej. Czyny te są zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. Morawiec zaprzecza zarzutom.