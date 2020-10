„Spiegel”: Niemiecki rząd nie wdraża unijnych uchwał

Przeciwko niemieckiemu rządowi federalnemu Komisja Europejska prowadzi obecnie 50 postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wynika z odpowiedzi Ministerstwa Gospodarki na zapytanie posła FDP Markusa Herbranda – pisze tygodnik „Spiegel”.

Francuscy sędziowie wzywają Brukselę do ochrony ich niezależności. W liście wysłanym do wiceprzewodniczącej KE Very Jourovej związki zawodowe...