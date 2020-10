Śmierć Wielkiej Rafy Koralowej. Obumarła już połowa organizmów

Od 1995 roku Wielka Rafa Koralowa straciła ponad połowę tworzących ją organizmów, a jej zdolność do regeneracji jest zagrożona – wynika z badania opublikowanego w środę przez naukowców z Uniwersytetu Jamesa Cooka w Australii. To efekt zmian klimatu.

Jak piszą naukowcy, rozległa na 2,3 tys. km rafa – największa tego typu formacja na świecie – przeżyła w ciągu ostatniego ćwierćwiecza pięć masowych blaknięć spowodowanych wzrostem temperatury wody.



„Myśleliśmy, że Wielka Rafa Koralowa jest chroniona przez sam jej rozmiar, ale wyniki naszych badań pokazują, że nawet największy na świecie i stosunkowo dobrze chroniony system rafowy jest coraz bardziej zagrożony i podupada” – stwierdził jeden z autorów badania prof. Terry Hughes.



Rekordowe temperatury doprowadziły do masowego blaknięcia dużych połaci północnej i zachodniej części rafy w latach 2016 i 2017, a kolejna fala ciepła w marcu tego roku naruszyła jeszcze większą część w południowym regionie.



Zdaniem naukowców szkody są na tyle poważne, że zagrożona jest zdolność rafy do odbudowy i regeneracji ze względu na coraz mniejszą liczbę koralowców zdolnych do rozmnażania.

źródło: pap

Leżąca nieopodal północno–wschodniego wybrzeża Australii rafa gromadzi 400 typów koralowców, 1,5 tys. gatunków ryb i 4 tys. gatunków mięczaków. W 1981 roku została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.