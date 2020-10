Pobił małe dzieci, którymi miał się opiekować. Maluchy trafiły do szpitala

Dwaj chłopcy, w wieku 3 lat i 16 miesięcy, z obrażeniami głowy i ciała trafili do warszawskiego szpitala. Podejrzany o pobicie dzieci jest 28-letni konkubent ich matki. Jak wynika z ustaleń policji mężczyzna miał się dziećmi opiekować. Teraz trzy najbliższe miesiące spędzi w areszcie. – Do szpitala dzieci przywiozła matka – mówi portalowi tvp.info kom. Marta Sulowska z KRP Warszawa IV.

Policjantów z warszawskiej Woli poinformował szpital. Przekazano, że na jednym z oddziałów przebywa dwoje dzieci w wieku 16 miesięcy oraz 3 lat z obrażeniami ciała i głowy. To liczne zasinienia. Oceniono, że mogły powstać w wyniku działania osób trzecich.



Policjanci ustalili, że dziećmi opiekował się konkubent ich matki. 28-latek został zatrzymany. Miał przy sobie marihuanę.



Złożył wyjaśnienia, ale nie przyznał się pobicia chłopców. Trafił do aresztu. Mężczyzna był wcześniej notowany za prowadzenie pojazdu będąc w stanie nietrzeźwości oraz za posiadanie narkotyków.



W tym przypadku usłyszał zarzuty narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu małoletnich, co skutkowało naruszeniem czynności ciała i rozstrojem zdrowia poniżej dni 7.



Śledczy wskazują, że sprawa jest w toku i zarzut może ulec zmianie. Sprawą zajmie się także sąd rodzinny.



Kom. Sulowska apeluje, by każdy, kto jest świadkiem lub wie, że wobec jakiegoś dziecka stosowana jest przemoc, informował o tym policję. – Informacje można przekazać także anonimowo – wskazuje

