Beata Morawiec orzeka mimo decyzji Izby Dyscyplinarnej?

Jeden z krakowskich sędziów poinformował w sieci, że sędzia Beata Morawiec nadal orzeka. To o tyle zaskakujące, że w wyniku nieprawomocnej decyzji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, została ostatnio zawieszona w obowiązkach. O sprawę zapytaliśmy biuro prasowe Sądu Okręgowego w Krakowie.

„Nic się nie zmienia, sędzia Beata Morawiec nadal orzeka” – napisał na Twitterze jeden z sędziów. Jako dowód załączył zdjęcie wokandy z wtorku. Widać na nim, że w jednej ze spraw Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Krakowie sędziów wymieniona była m.in. Morawiec.



Z pytaniem, czy sędzia rzeczywiście nadal orzeka, zwróciliśmy się do biura prasowego sądu. Zostaliśmy poproszeni o przesłanie tego pytania mailem i czekamy na odpowiedź. Gdy tylko ją otrzymamy, poinformujemy o tym na naszym portalu.



Sprawa już budzi emocje w sieci. Część internautów podkreśla, że Morawiec może normalnie pracować, bo postawienie Izby Dyscyplinarnej jest na razie nieprawomocne.



„Uchwała o zawieszeniu w czynnościach i wynagrodzeniu natychmiast wykonalna, immunitet uchylony dopiero po prawomocności, nie może orzekać od dnia 12 października 2020 roku” – odpowiadają inni.

Przypomnijmy, że Beata Morawiec z krakowskiego Sądu Okręgowego może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej. To decyzja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która uchyliła jej immunitet. Sędzia została też zawieszona w obowiązkach, a jej pensja została obniżona o połowę. Decyzja jest nieprawomocna.



Cała sprawa to efekt wniosku prokuratury, która zapowiada poważne kroki. Śledczy zamierzają postawić sędzi zarzuty przywłaszczenia środków publicznych, działania na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nadużycia uprawnień i przyjęcia korzyści majątkowej. Czyny te są zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.



O to, kiedy poznamy kolejne rozstrzygnięcia w tej sprawie, portal tvp.info zapytał zastępcę rzecznika dyscyplinarnego Przemysława Radzika. Stwierdził on, że jest to głównie sfera działań prokuratorskich. Przyznał jednak, że w przypadku postępowania dyscyplinarnego, zapewne skończy się ono w ciągu 3-4 miesięcy. Wtedy, o ile zarzuty dyscyplinarne by się potwierdziły, sprawa trafiłaby do sądu dyscyplinarnego.



– Nie chciałbym wchodzić w dziedzinę prokuratora. W oparciu o ustalenia śledczych my wszczynamy swoje postępowanie wyjaśniające, a później ewentualnie dyscyplinarne. Oznacza to, że odpowiedzialność pani sędzi będzie dwutorowa: karna na podstawie Kodeksu karnego oraz dyscyplinarna na podstawie Prawa o ustroju sądów powszechnych – wyjaśniał Radzik.



Beata Morawiec od początku wskazuje na polityczne motywy działań śledczych. – Atak na sędziów jest dobrym tematem zastępczym, który ma przykryć błędy władzy – mówiła po tym, jak CBA zabrało z jej domu laptopa. W poniedziałek w sądzie również wskazywano, że prawdziwym powodem postawienia jej zarzutów ma być konflikt ze Zbigniewem Ziobrą.