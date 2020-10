Rekord zakażeń. Ponad 6 tysięcy nowych przypadków. Ponad 100 ofiar epidemii

6526 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce potwierdzono w ciągu ostatniej doby – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. To najwięcej od początku epidemii. W ostatnich godzinach w szpitalach zmarło 116 pacjentów z COVID-19. To również rekord. Wykonano 43,8 tys. testów.

Nowe potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą województw: mazowieckiego (1188), małopolskiego (1137), śląskiego (520), wielkopolskiego (508), łódzkiego (405), kujawsko-pomorskiego (356), pomorskiego (344), podkarpackiego (319), dolnośląskiego (315), lubelskiego (256), świętokrzyskiego (255), opolskiego (233), warmińsko-mazurskiego (196), zachodniopomorskiego (175), podlaskiego (174), lubuskiego (145).



Według danych przekazanych przez resort zdrowia w Warszawie potwierdzono 720 nowych zakażeń, w Krakowie – 499, w Łodzi – 148, w Poznaniu – 116, w Gdańsku – 73, w Szczecinie – 55, w Rzeszowie – 47 a w Katowicach – 29.



Z powodu COVID-19 zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 105 osób.



Od początku epidemii koronawirusem w Polsce zaraziło się 141 804; zmarło w sumie 3217 pacjentów.



Od początku epidemii wyzdrowiało 83 847 tys. chorych.



Z danych MZ wynika, że od początku epidemii wyzdrowiało 83 847 osób, u których potwierdzono zakażenie wobec 82 004 we wtorek, co stanowi różnicę 1843 osób w ciągu doby. Na kwarantannie przebywa 249 349 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 33 071 osób.



We wtorek było to odpowiednio 5669 i 421, w poniedziałek – 5262 i 404, w niedzielę – 4924 i 383; w sobotę – 4725 i 346; w piątek – 4407 i 320; w czwartek – 4138 i 296, w środę – 4000 i 283.

