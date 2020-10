Szef MEN: Nie ma mojej zgody na propagandę homoseksualną w szkołach

Nie ma mojej zgody na to, żeby lewicowe organizacje stosowały w szkołach propagandę homoseksualną – powiedział minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. W Radiu Gdańsk wyjaśnił, że „szkoła stara się pozwolić rodzicom na to, by dzieci były wychowywane zgodnie z ich przekonaniami”.

– Większość Polaków to chrześcijanie, katolicy i chcą, aby ich dziecko w szkole było bezpieczne nie tylko pod względem fizycznym, ale także ideowym i światopoglądowym – dodał.



Podkreślił, że „przytłaczająca większość Polaków nie chciałaby, aby dzieci były ideologizowane, podlegały jakiejś indoktrynacji ze strony części tzw. lewicowych organizacji”.



– Nie ma mojej zgody – ale z tego, co publicznie mówił prof. Przemysław Czarnek (nowy minister edukacji i nauki – red.), także i jego zgody na to – aby lewicowe organizacje stosowały po prostu propagandę homoseksualną związaną ze środowiskami LGBT. Prof. Czarnek używa dosyć barwnego języka, wyraźnie precyzuje swoje poglądy i to powoduje, że politycy lewicowi są bardzo niechętnie nastawieni wobec niego. Natomiast jego postawa nie różni się tak naprawdę od postawy mojej czy pozostałej części kierownictwa ministerstwa edukacji narodowej – powiedział Piontkowski.

Pytany o rosnącą gwałtownie liczbę zakażeń koronawirusem, szef MEN zaznaczył, że nie ma potrzeby zamykania wszystkich szkół z powodu epidemii.

– Z doświadczeń nie tylko polskich, ale także europejskich i światowych wynika, że nauczanie na odległość ma swoje mankamenty i ograniczenia. Bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniem jest nie do zastąpienia i stąd dopóki jest to możliwe, uważam, że należy unikać odgórnego zamykania szkół w skali całego państwa, a raczej pozostawiać możliwość reagowania tam, gdzie jest realne zagrożenie epidemiczne. Jak dotąd ten system się sprawdza – nadmienił.



Jego zdaniem objęcie jakiegoś powiatu czerwoną strefą „wcale nie oznacza, że w całym powiecie jest realne zagrożenie”.



– Dziś państwowy inspektor sanitarny w strefie żółtej lub czerwonej w ramach zespołu kryzysowego może podjąć inicjatywę, aby szkoły z tego terenu, powiatu czy miasta zostały objęte nauczaniem mieszanym bądź hybrydowym. Realnej potrzeby zamykania wszystkich szkół w Polsce tylko dlatego, że pojawił się kolor czerwony, moim zdaniem nie ma – stwierdził Piontkowski.