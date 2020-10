Badanie pokazało, co Polacy myślą o nauce i medycynie

Zdaniem 38 proc. przebadanych Polaków rozwój sztucznej inteligencji jest dobry dla społeczeństwa. 65 proc. ocenia, że szczepionka MMR przynosi znaczące korzyści w zakresie zapobiegania chorobom; 71 proc. osób nadałoby wysoki priorytet ochronie środowiska, nawet jeśli miałoby to spowodować spowolnienie gospodarcze – wykazało badanie Centrum Badawczego Pew.

Amerykańskie Centrum Badawcze Pew to uznany ośrodek badawczy, który zajmuje się problemami i tendencjami wpływającymi na społeczeństwa na całym świecie. W najnowszym badaniu eksperci Centrum przedstawili nastawienia opinii publicznej do zagadnień związanych z nauką i medycyną w 20 społecznościach w różnych częściach świata – Europie, rejonie Azji i Pacyfiku, Rosji, USA, Kanadzie i Brazylii. W badaniu wzięli udział także Polacy.



Eksperci zapytali o nastawienie do ochrony zdrowia, osiągnięć naukowych i edukacji w zakresie nauki, technologii, inżynierii i matematyki (STEM – ang. ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics).



Większość przebadanych społeczeństw postrzegała korzystnie jakość leczenia w swoich krajach – średnio 59 proc. uważało, że jest ona najlepsza na świecie lub na poziomie wyższym niż przeciętny. W Polsce uważa tak 13 proc. badanych.



Ta liczba jest jedną z najniższych w przebadanych grupach. 38 proc. Polaków twierdzi, że jakość leczenia jest przeciętna, a 48 proc., że jest na poziomie niższym niż średni.



Jeśli chodzi o osiągnięcia naukowe, 40 proc. mieszkańców Polski uważa, że są one ponadprzeciętne lub najlepsze na świecie. Według 49 proc. są one średnie; 6 proc. uważa, że poniżej średniej.

32 proc. Polaków sądzi, że polskie osiągnięcia technologiczne są najlepsze lub lepsze od średniej, 53 proc. uważa, że są przeciętne, a 11 proc., że poniżej przeciętnego poziomu.



Aż 40 proc. mieszkańców kraju uważa, że wyższa edukacja w zakresie STEM jest co najmniej ponadprzeciętna, 43 proc., sądzi, że jest średniej jakości, a 7 proc., że jej poziom jest niższy niż średni.



Wśród wszystkich uwzględnionych społeczeństw 51 proc. uważa, że pozycja światowego lidera w zakresie rozwoju nauki jest bardzo istotna. W Polsce odsetek ten wyniósł 35 proc. Jednocześnie 50 proc. Polaków uważa to za dosyć istotne, a 11 – za mało ważne lub nieważne.



82 proc. wszystkich badanych twierdzi, że inwestycje rządu w badania naukowe są bardzo ważne. W Polsce myśli tak 73 proc. mieszkańców; a 16 proc. uważa, że to nie jest istotne.



Badacze sprawdzili też nastawienie do poszczególnych dziedzin. Jedną z nich było wykorzystanie przestrzeni kosmicznej. Polacy najmniej ze wszystkich zbadanych grup doceniają tę gałąź rozwoju.

Ogólnie 72 proc. badanych stwierdziło, że rządowe inwestycje w eksplorację przestrzeni są dobre dla społeczeństwa. W Polsce uważa tak tylko 48 proc. dorosłych, a 12 proc. sądzi, że takie inwestycje są szkodliwe.

Jednocześnie 51 proc. Polaków twierdzi, że korzystne jest wykorzystanie robotów do automatyzacji pracy, a 21 proc. twierdzi, że to złe podejście. Według 38 proc. Polaków rozwój sztucznej inteligencji jest dobry dla społeczeństwa, a według 28 proc. – niekorzystny.



Specjaliści z Centrum zapytali też o nastawienie do stosowania nowych technologii w rolnictwie i przetwarzaniu żywności. W większości grup nastawienie do pestycydów, konserwantów i żywności modyfikowanej genetycznie było raczej negatywne.



W Polsce aż 70 proc. osób uważa, że owoce i warzywa uprawiane z pomocą pestycydów nie są bezpieczne, a 12 proc. sądzi, że są. Żywności i napojom ze sztucznymi konserwantami nie ufa jeszcze większa grupa – 77 proc. Polaków.



Tylko 11 proc. uważa, że takie produkty są bezpieczne. Produkty z upraw modyfikowanych genetycznie za bezpieczne uważa 67 proc. osób, a za niebezpieczne – 13 proc.



Kolejnym zbadanym tematem były szczepienia. 61 proc. z ogółu badanych twierdziło, że szczepionka MMR, zawierająca szczepy trzech wirusów – odry, świnki i różyczki, przynosi znaczące korzyści w zakresie zapobiegania chorobom; 55 proc. uważało, że ryzyko skutków ubocznych jest niewielkie lub żadne.





W Polsce 65 proc. ankietowanych sądzi, że korzyści są duże, a 58 proc. badanych jest przekonanych o nieistniejących lub niewielkich skutkach ubocznych.

Badacze sprawdzili też nastawienie do ochrony środowiska i klimatu. Okazało się, że 71 proc. osób z przebadanych grup nadałoby wysoki priorytet ochronie środowiska, nawet jeśli miałoby to spowodować spowolnienie gospodarcze.



W Polsce odsetek ten także wyniósł 71 proc. Natomiast 21 proc. uważało, że najważniejsze jest tworzenie miejsc pracy, nawet jeśli w jakimś stopniu zaszkodzi to środowisku.



Według 61 proc. mieszkańców Polski rząd robi zbyt mało, aby spowolnić zmiany klimatyczne, 18 proc. twierdzi, że działania są wystarczające, a 6 proc. uważa, że zbyt intensywne.



Jednocześnie znaczna większość z przebadanych społeczności uważa, że doświadcza znacznych lub zauważalnych skutków zmian klimatu. W Polsce 34 proc. osób twierdzi, że znacząco dotykają je klimatyczne zmiany, 39 proc. uważa, że doświadcza ich w pewnym stopniu, a 25 proc., że ich nie odczuwa.