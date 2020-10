Dziś koniec senackiego sporu o „piątkę dla zwierząt”. „Jesteśmy zaskoczeni”

O godz. 12.30 w Senacie planowane jest ostateczne głosowanie nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. – Złożyliśmy wiele poprawek, więc są możliwości kompromisu. Wewnątrz własnego ugrupowania moglibyśmy policzyć, jak zachowają się poszczególni senatorowie, ale w przypadku opozycji nie mamy takiej wiedzy. Nie ma wspólnych uzgodnień i rozmów – zdradza portalowi tvp.info senator Jacek Bogucki (PiS). Podkreśla, że po południu wszystko będzie jasne.

Odkąd tzw. piątka dla zwierząt trafiła do Sejmu, projekt zmieniał się wielokrotnie. Wydaje się, że najnowsza wersja to ta, którą Jacek Bogucki zgłosił we wtorek w Senacie jako wnioski mniejszości, które były zapowiedziane w poniedziałek przez premiera Mateusza Morawieckiego. Zakładają one m.in., że zakaz hodowli zwierząt na futra i zmiany dotyczące uboju rytualnego wejdą w życie dopiero od 1 stycznia 2022 r.



Co ważne, nadal możliwy ma być ubój rytualny drobiu. Poprawki dotyczą też odszkodowań dla hodowców z ograniczanych przez nowelę branż i powstania Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt.



Czy propozycje te przejdą dziś przez Senat? – Tego wciąż nie wiemy – mówi portalowi tvp.info Bogucki i zaznacza, że wiele zależy tu od decyzji opozycji, która w Senacie jest większością. Przyznaje, że PiS nie zna obecnych ustaleń drugiej strony.



Polityk podkreśla, że złożonych poprawek jest wiele, ale już dziś po południu będzie jasne, w jakim kształcie projekt wyjdzie z Senatu. – Jesteśmy zaskoczeni obrotem niektórych spraw dotyczących tego tematu, ale cel jest taki, by projekt wyszedł w jak najlepszym kształcie – zaznacza.

#wieszwiecej Polub nas

Senator Prawa i Sprawiedliwości przyznaje, że z puli zgłoszonych ostatnio poprawek część się wyklucza i możliwe, że nawet te najlepsze przepadną.

A która z propozycji ma w izbie duże poparcie? – Wydaje się, że poprawka zakładająca dopuszczenie uboju rytualnego drobiu. Chyba podobna wyszła z komisji ustawodawczej, więc ma pewne poparcie. Ale inna z poprawek zakłada z kolei wykreślenie tego punktu – przyznaje.



Bogucki mówi nam, że sam również w ostatniej chwili zgłosił choćby poprawkę, w której ubój rytualny jest dopuszczony na warunkach takich, o jakich mówiła ustawa.



– Ale z dodaniem, by było to nie tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych, ale również związków wyznaniowych za granicą. Można odnieść wrażenie, że taka wykładnia byłaby w zgodzie z linią partii, a w okresie koronawirusa pozwalałaby jednak na eksport. Ona nie wyrzuca też w powietrze przepisów dotyczących vacatio legis, więc może być brana pod uwagę – mówi.



Przypomnijmy, że nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt zakładam.in. zakaz hodowli zwierząt z przeznaczeniem na futra, znaczące ograniczenie uboju rytualnego i większą kontrolę nad dobrostanem zwierząt.



W efekcie prowadzonych niedawno konsultacji społecznych z rolnikami i branżą hodowlaną, na etapie senackim, PiS zaproponowało w projekcie pewne zmiany. Teraz o ich ostatecznym kształcie w dużej mierze zdecyduje również opozycja. Co ciekawe, „piątka dla zwierząt” mocno podzieliła polityków poszczególnych partii. Nawet wewnątrz klubów okazało się, że mają oni w tej sprawie bardzo zróżnicowane opinie.