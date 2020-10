W Czechach ponad 8 tys. nowych zakażeń koronawirusem

W Czechach we wtorek odnotowano 8325 nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2 – poinformowało w środę ministerstwo zdrowia tego kraju. To drugi największy dzienny przyrost po piątkowym rekordzie, kiedy zanotowano o 292 przypadki więcej.

Według ministerstwa od początku pandemii zakaziło się koronawirusem w Czechach prawie 130 tys. osób. W październiku liczba infekcji wynosi już prawie 59 tys.



Łączna liczba zgonów na Covid-19 wzrosła we wtorek o 22, do 1106. W szpitalach jest 2503 pacjentów z koronawirusem, z których stan 467 lekarze oceniają jako ciężki.



Ze względu na rozwój epidemii od północy obowiązują w Czechach zaostrzone restrykcje. Wszystkie szkoły przeszły na naukę zdalną. Zamknięte są restauracje, bary i kluby. Obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej sześciu osób.



Większość obostrzeń ma obowiązywać do 3 listopada. Szkoły podstawowe mają wznowić nauczanie w poniedziałek, 2 listopada.

źródło: pap

Minister zdrowia Czech Roman Prymula oświadczył, że liczba hospitalizowanych, w ciężkim stanie i zgonów będzie wzrastać.– Naprawdę czekają nas trudne i niewesołe trzy tygodnie – powiedział Prymula i przeprosił, że latem zbyt słabo naciskał na wprowadzenie ograniczeń związanych z drugą falą pandemii Covid-19.