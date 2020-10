PO chce odwołania Grodzkiego? Polityk PiS ujawnia kuluarowe rozmowy

Wiem z rozmów kuluarowych, że marszałek Senatu Tomasz Grodzki nie podporządkowuje się władzom klubu Platformy Obywatelskiej. Tam na niego są wściekli. Być może pojawi się wniosek o jego odwołanie – powiedział w programie „#Jedziemy” poseł PiS Marek Suski.

W poniedziałek Komisja Ustawodawcza przyjęła ponad 30 poprawek z 70 zaproponowanych do noweli ustawy o ochronie zwierząt, która wprowadza zakaz hodowli na futra i ogranicza ubój rytualny. Odrzucone zostały m.in. propozycje wydłużenia do 10 lat vacatio legis przepisów zakazujących hodowli na futra i ograniczających ubój rytualny wyłącznie do potrzeb krajowych związków wyznaniowych.



Senator PSL Filip Libicki pytany w TVP Info, czy przyszłość senackiej większości i pozycja marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego są niezagrożone, mówił, że ma „smutną refleksję”.



– Przy większości wstrzymujących się kolegów z KO nasze poprawki nie przeszły, więc nie będę ukrywał, że na naszej współpracy pojawiła się poważna rysa. Z całą pewnością wyciągniemy takie wnioski, że będą odczuwalne i jasne dla naszych partnerów – oświadczył Libicki.



Przyznał to „jest więcej niż rysa, to jest pęknięcie”.



– Nie chcę wypowiadać się, jaka jest sytuacja pana marszałka Grodzkiego, natomiast z całą pewnością to, co się wczoraj wydarzyło na komisji ustawodawczej, naszą współpracę bardzo mocno zaburzyło – podkreślił.

W TVP Info poseł Marek Suski był komentował posunięcia marszałka Grodzkiego i jego możliwe odwołanie. Pytany, dlaczego KO miałoby złożyć taki wniosek, poseł PiS wskazał, że wie z „rozmów kuluarowych”, że Grodzki „nie podporządkowuje się władzom klubu Platformy Obywatelskiej i tam na niego są z lekka podenerwowani, a nawet czasami wściekli”.



Przypomniał, że PSL samo nie ma możliwości odwołania Grodzkiego, „ale jako przystawka PO, jeżeli Platforma o czymś zdecyduje, to oni to poprą”. – PSL jest podwładnym PO – oznajmił. Pytany, czy PiS postawi wniosek o odwołanie marszałka, wskazał, że na razie takiej decyzji nie ma.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

Jak donosił tygodnik „Polityka”, duża grupa senackiej większości buntuje się przeciwko Grodzkiemu. Jednym z powodów jest odwołanie byłego posła PO Grzegorza Furgi z funkcji szefa Centrum Informacyjnego Senatu. Krytyka Grodzkiego narasta, a senatorowie narzekają, że muszą robić konferencje na tle toalet, bo marszałek zakazał ich organizacji na tle flag.