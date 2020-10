Afera Nowaka: pojawiły się nowe kwoty. Bada to CBA i prokuratura

W sprawie byłego ministra transportu Sławomira Nowaka na jaw wychodzą nowe fakty, dotyczące jego działalności. Z informacji „Gazety Polskiej” wynika, że kiedy jeszcze był członkiem rządu PO-PSL prowadził działalność consultingową. Ten wątek bada CBA i prokuratura.

Z ustaleń gazety wynika, że śledczy prześwietlają umowy doradcze zawierane przez Nowaka tuż po jego rezygnacji z polityki. Jednoosobową działalność gospodarczą otworzył on 10 miesięcy przed odejściem z rządu PO-PSL, kierowanego przez Ewę Kopacz.



„Sprawdzane jest, czy wykorzystywał wówczas polityczne wpływy na różnych szczeblach i w różnych instytucjach dla załatwienia spraw swoich klientów” – mówi gazecie osoba znająca materiały śledztwa. Z faktur, do których dotarła, wynika, że Nowak za swoje usługi doradcze inkasował w tym czasie zazwyczaj 15 tys. zł miesięcznie.



Gazeta dowiedziała się też, że prokuratura i CBA sprawdzają również, czy Nowak wykorzystywał obsadzonych przez siebie ludzi w spółkach Skarbu Państwa oraz znajomości w rządzie Ewy Kopacz do załatwiania interesów firm, którym doradzał po odejściu z polityki. Chodzi o okres ostatnich 10 miesięcy rządów PO-PSL. 15 stycznia 2015 r. były minister otworzył jednoosobową działalność gospodarczą o nazwie „Aspis Consulting Sławomir Nowak”. Zaczął wówczas oficjalnie świadczyć usługi doradcze.



„Do Nowaka zaczęło zgłaszać się wielu przedsiębiorców mających interesy w szeroko rozumianej administracji rządowej, w tym w spółkach Skarbu Państwa” – opowiada gazecie informator. Jednym z takich podmiotów była firma X, działająca w branży nowych technologii.



Jak podaje gazeta, swoje produkty oferowała m.in. niektórym państwowym spółkom. Umowę z Nowakiem podpisała już w lutym 2015 r. (formalnie stroną kontraktu był podmiot zarejestrowany w Wielkiej Brytanii). Na tej podstawie Nowak co miesiąc wystawiał na X fakturę.



Gazeta dotarła do siedmiu z nich, z okresu maj-listopad 2015 r. Tytuł każdego dokumentu był identyczny: „Providing consultancy services” (świadczenie usług doradczych). Stała była też kwota – 15 tys. zł (zależnie od kursu zmieniała się tylko wartość w funtach szterlingach).



Z ustaleń dziennikarzy wynika, że takich firm jak X było przynajmniej kilkanaście. Zazwyczaj płaciły one Nowakowi za doradztwo właśnie około 15 tys. zł miesięcznie.

