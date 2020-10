Wichury w Zachodniopomorskiem. Kilkadziesiąt interwencji strażaków

Ponad 30 razy interweniowali w nocy zachodniopomorscy strażacy po wichurach, które przeszły nad regionem – poinformował rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP kpt. Tomasz Kubiak. Nikt nie ucierpiał.

Jak podał kpt. Kubiak, interwencje dotyczyły głównie powalonych drzew.



IMGW informuje, że silnego wiatru w woj. zachodniopomorskim można się spodziewać do wieczora. Wiatr w porywach do 95 km/h może powiać w powiatach nadmorskich: gryfickim, kamieńskim, kołobrzeskim, koszalińskim, sławieńskim i w Świnoujściu. Nieco słabsze porywy – do 85 km/h mogą wystąpić w pozostałych powiatach i w Szczecinie.



Na Bałtyku, w zachodniej i środkowej części stref brzegowych może wystąpić sztorm. Do godz. 22 wiatr północno-wschodni może wiać z siłą w porywach do 8, a nawet 9 stopni w skali Beauforta.

