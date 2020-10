Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. Raport 14.10 – stan epidemii w stolicy

Dwa na trzy nowo odnotowane na Mazowszu zakażenia koronawirusem przypadają na stolicę. Liczba odnotowanych od początku epidemii przypadków Covid-19 zbliża się do 8 tys., a w całym regionie przekroczyła w ostatnich godzinach 18 tys. Zmarło kolejnych 11 osób.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Od początku epidemii w regionie potwierdzono już 507 ofiar śmiertelnych koronawirusa. We wtorek – jak wynika z danych mazowieckiego sanepidu – odnotowano aż 11 zgonów. W tym miesiącu wskaźnik ten wyższy był jedynie raz, 7 października, gdy zmarło 13 osób.



Do 7890 wzrosła z kolei minionej doby liczba potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2 w Warszawie (wzrost o 350), zaś na całym Mazowszu – do 18 237. Odnotowane we wtorek zachorowania na Covid-19 to w sumie 552 osoby. To znaczący wzrost w porównaniu do poprzednich raportów, gdy WSSE informowało o 441 (w poniedziałek) i 433 (w niedzielę) nowych infekcjach. Rekord padł w minioną sobotę – 836 zakażeń. Jak dotąd w województwie mazowieckim potwierdzono 10 789 ozdrowieńców; liczba ta zwiększyła się w ciągu ostatniej doby o 390 kolejnych pacjentów, którzy pokonali Covid-19.

#wieszwiecej Polub nas

W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce – zgodnie z danymi resortu zdrowia przekazanymi we wtorek – wynosi 135 278. 3101 z nich zmarło.

Z danych wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej wynika, że objętych kwarantanną domową na Mazowszu jest 28 544 osoby, a pod nadzorem sanitarno-epidemiologicznym – 3586. Liczba hospitalizowanych z powodu Covid-19 wynosi 902 – wzrost o 53 w porównaniu do poprzedniej doby.