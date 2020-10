Deszczowy poranek. W ciągu dnia większe przejaśnienia

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Strefa opadów w kraju rozciąga się od Górnego Śląska przez centrum, Kujawy i sięga po Zatokę Gdańską, a także Warmię i Mazury. W późniejszych godzinach deszcz będzie zanikał. Parasol w ciągu dnia będzie jednak nadal potrzebny na Pomorzu i Wybrzeżu. Pogodniej będzie w rejonach południowo wschodnich. Możliwe przejaśnienie na Kujawach.

Nad samym morzem będzie dzisiaj również bardzo silnie wiać. Tam również opady deszczu. Na Pomorzu i nad morzem wiatr w porywach do 100 km/h, z kierunków zmieniających się, z przewagą północnych i wschodnich. Na termometrach od 11 do 13 stopni.



W Wielkopolsce, na Kujawach i Ziemi Lubuskiej nadal przewaga chmur i miejscami deszcz, który będzie zanikał. Na Kujawach możliwe większe przejaśnienia. Tutaj również od 11 do 13 stopni.



Na Dolnym Śląsku, w województwie opolskim i śląskim deszczowo tylko rano; w drugiej części dnia możliwy zanik opadów. Od 8 do 11 stopni.



W województwie małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim przejaśnienia w późniejszych godzinach. Tam od 8 do 11 stopni.

Na Podhalu deszcz ze śniegiem. Prognozowana suma opadów do 20 mm na krańcach południowych i północnych, na wschodnim wybrzeżu do 35 mm. Wysoko w górach opady śniegu, w Tatrach powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm, w Sudetach o 15 cm.



Temperatura maksymalna od 8 do 13 stopni na terenach podgórskich od 4 do 7 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami na północy silny i bardzo silny, do 55 km/h, w porywach do 80 km/h. W Tatrach porywy wiatru do 110 km/h, a w Sudetach do 90 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.