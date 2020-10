Jak komunikować się z kotem. Kluczowa mimika

Powolne mrużenie oczu to dobry sposób na zbudowanie pozytywnych relacji z własnym kotem. Znaczenie mimiki decydującej o relacji ze zwierzęciem zbadali psychologowie z uniwersytetów Sussex i Portsmouth w Wielkiej Brytanii.

Mrużenie oczu to koci odpowiednik uśmiechu. Kiedy pupile powoli zwężają oczy, „uśmiechają się” do swoich właścicieli. Okazuje się, że odwrotna sytuacja – mrużenie oczu przez człowieka do kota – czyni go dla zwierzaka bardziej atrakcyjnym.



Mrużenie oczu przez koty jest pod pewnymi względami podobne do najbardziej autentycznego uśmiechu u ludzi, tak zwanego uśmiechu Duchenne'a (reakcji mimicznej angażującej takie mięśnie, które trudno jest świadomie kontrolować), a także ruchu zwężania oczu, występującego w pozytywnych sytuacjach u niektórych innych gatunków.



Badanie, dzięki któremu potwierdzono znaczenie tego rodzaju mimiki, przeprowadził zespół kierowany przez dr Tasmin Humphrey i prof. Karen McComb z brytyjskiego Uniwersytetu Sussex. Badaczki przeprowadziły dwa eksperymenty. W pierwszym brało udział 21 kotów w wieku od pół roku do 16 lat i ich właściciele. Odbywało się ono pod okiem psychologa, który doradzał właścicielowi zwierzaka, w jaki sposób ma on mrugać.



Eksperyment ten dowiódł, że koty częściej mrugają do swoich właścicieli po tym, jak ich właściciele – patrząc na pupila – powoli mrużą oczy, w porównaniu z sytuacją, gdy w ogóle nie wchodzą w interakcje.

W drugim eksperymencie zbadano dodatkowo 24 koty mające od jednego roku do 17 lat. Tym razem kontakt z kotem nawiązywał badacz z zespołu psychologicznego, a nie właściciel zwierzęcia. Badanie wykazało, że koty częściej zbliżały się do wyciągniętej dłoni eksperymentatora po powolnym mrugnięciu do kota, w porównaniu z sytuacją, gdy prezentowano im naturalne, codzienne mrugnięcia.

Pozytywna komunikacja



Zdaniem naukowców obserwacja ta pozwala na wnioski, zgodnie z którymi technika powolnego mrużenia oczu może stanowić formę pozytywnej komunikacji między kotami i ludźmi. Badanie wykazało też, że koty były bardziej skłonne do powolnego mrużenia oczu w kierunku swoich właścicieli, o ile tamci również mrugali wolniej.



Nie zauważono tego, gdy właściciel był obecny w pokoju, ale nie dostarczał bodźca w postaci powolnego mrugnięcia. Dodatkowo zwierzęta były bardziej skłonne do powolnego mrugania, gdy nieznajomy eksperymentator również tak się zachowywał – w porównaniu do sytuacji, gdy zachowywał on neutralny wyraz twarzy.



Co więcej, koty chętniej podchodziły do eksperymentatora po powolnym mrugnięciu w ich kierunku, niż gdyby zachowywał on neutralny wyraz twarzy.



– To badanie jest pierwszym, w którym eksperymentalnie zbadano rolę powolnego mrugania w komunikacji między kotem a człowiekiem. I jest to coś, co można wypróbować z własnym kotem w domu lub z kotami, które spotykamy na ulicy – podsumowuje nadzorująca prace prof. Karen McComb.



Psycholog zaznacza również, że takie mrużenie oczu jest świetnym sposobem na wzmocnienie więzi między ludźmi a kotami. – Spróbuj zmrużyć oczy tak, jak dzieje się podczas swobodnego uśmiechu – a następnie zamknij je na kilka sekund. Przekonasz się, że same reagują w ten sam sposób i możesz zacząć coś w rodzaju rozmowy z pupilem – dodaje badaczka.



Badaczki tłumaczą, dlaczego zwierzęta mogą się w ten sposób zachowywać: „U kotów rozwinęło się powolne mruganie, ponieważ ludzie postrzegali je jako pozytywne. Zwierzęta mogły nauczyć się, że ludzie nagradzają je za reagowanie na to działanie”.