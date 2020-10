Pijany jechał pod prąd w centrum miasta. Zatrzymał go policjant po służbie

Policjant z Namysłowa (woj. opolskie) w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Pijany 36-latek jechał pod prąd w centrum miasta.

Po zakończonej służbie funkcjonariusz wracał swoim autem do domu. Na jednej z ulic zauważył kierowcę, który wjechał w ulicę jednokierunkową pod prąd. Aby nie doszło do zderzenia, policjant zjechał na pobocze przed kierowcą fiata, który miał wyraźny problem z utrzymaniem toru jazdy.



Mundurowy zablokował kierowcy drogę, podbiegł do auta i wyjął kluczyki ze stacyjki. O zdarzeniu poinformował dyżurnego jednostki, który na miejsce skierował patrol drogówki.



Badanie alkomatem pokazało, że 36-letni mężczyzna miał dwa promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali nietrzeźwemu kierowcy prawo jazdy.



Pirat został już przesłuchany. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi mu wysoka grzywna, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz do dwóch lat więzienia. Osobno odpowie za wykroczenie.

