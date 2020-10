Koronawirus. Miliardy na walkę ze skutkami pandemii

Zarząd Banku Światowego zatwierdził fundusze w wysokości 12 mld dolarów dla krajów rozwijających się na zakupy i dystrybucję szczepionek na Covid-19, testów i terapii dla ich obywateli.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Jak informuje Zarząd Banku, jest to część funduszy z ogólnej sumy 160 mld dolarów przygotowanych dla krajów rozwijających się pod koniec września, w ramach perspektywy finansowej związanej z walką z pandemią i obowiązującej do czerwca 2021 r.



Program obejmie finansowanie wsparcia logistycznego i technicznego dla krajów rozwijających się, by mogły przygotować się do wdrażania szczepionek na dużą skalę, oraz ma wesprzeć, również kredytami, firmy farmaceutyczne, które będą produkowały szczepionki dla tych krajów.



Jak poinformował Uniwersytet Johnsa Hopkinsa, na świecie od początku pandemii zainfekowanych koronawirusem zostało 38 006 121 osób, zmarło 1 083 875, zaś wyleczonych zostało 26 354 211.

#wieszwiecej Polub nas