Pełnomocniczka marszałka chwali atak na kościół. Radni chcą jej odwołania

Sejmikowi radni PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia Środowisk Patriotycznych żądają odwołania pełnomocniczki marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw kobiet i równego traktowania Bogny Chałczyńskiej. Porównała ona dewastację elewacji kościoła w Szczecinie przez aktywistów LGBT do walki o wolną Polskę w czasie sowiecko-niemieckiej okupacji.

– Ktoś, kto nie jest tolerancyjny, nie może być pełnomocnikiem marszałka do spraw równości. Barbarzyński wyczyn polegający na zniszczeniu elewacji kościoła, na umieszczeniu na nim kłamliwych napisów, powinien być potępiony – mówi Małgorzata Jacyna-Witt, przewodnicząca PiS w Sejmiku Województwa.



Nieznani sprawcy obrzucili elewację kościoła przy ul. Wieniawskiego w Szczecinie farbami w kolorze tęczy. Obok napisali „macie krew na rękach”. Na kościelnej gablocie pozostawili logo „Tylko LGBT”.



– Trzeba za tych ludzi się modlić, żeby rzeczywiście otwarci byli na racjonalne myślenie – mówi Piotr Kordula, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Krzyża w Szczecinie.



Parafia natychmiast zabrała się za remont elewacji kościoła. Sprawą zajęła się policja; na tym byłby koniec, gdyby nie wpis pełnomocniczki marszałka województwa – wskazuje TVP3 Szczecin.



„Znak Polski Walczącej, hasła wypisywane w latach 80. na murach, murale Banksy'ego na ścianach izraelskiego apartheidu w Betlejem, mury gett, mury podzielonego Berlina i w końcu mury kościołów czy władz Państwa” – napisała.

„Totalna aberracja”



– To już jest totalna aberracja, pomieszanie faktów. Nie da się tego obronić – stwierdził jeden z wiernych. – To jest nie do pomyślenia i myślę, że to powinno się spotkać z taką bardzo zdecydowaną reakcją i pana marszałka z Platformy Obywatelskiej, i całego zarządu województwa – dodał Zbigniew Bogucki, radny PiS w sejmiku województwa.



Wszystko wskazuje na to, że pełnomocniczka nie poniesie żadnych konsekwencji, bo marszałek Olgierd Geblewicz z PO nie widzi takiej potrzeby.



– Został zamieszczony na prywatnym profilu, a nie na oficjalnym. Wypowiedź nie padła zatem w imieniu marszałka. Pełnomocnicy mają prawo do swojego prywatnego zdania i opinii – skomentował Geblewicz



– Jeżeli takie osoby mogą robić, co chcą, to nawet gdyby popełniały jakieś czyny karygodne, to pan marszałek by pewnie uznał, że to jest w ich prywatnym życiu, nie w ramach wykonywanych obowiązków i nie widziałby problemu. Przecież to jest jakaś zupełna aberracja – powiedział Zbigniew Bogucki, radny PiS w sejmiku województwa.



Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że umywanie rąk przez marszałka jest cichym przyzwoleniem na tego typu ataki. – Marszałek toleruje tak absolutnie barbarzyńskie zachowanie pani Bogny Czałczyńskiej, źle świadczy o marszałku i pokazuje, że on idealnie utożsamia się z ideologią LGBT – mówi Jacyna-Witt.

