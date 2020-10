Polka pokieruje Galerią Narodową w Pradze

Alicja Knast wygrała konkurs i od nowego roku będzie zarządzała Galerią Narodową w Pradze – poinformował minister kultury Czech Lubomir Zaoralek. W finale konkursu Polka pokonała dwóch znanych czeskich animatorów kultury.

Minister podkreślił, że zaprezentowana przez Knast koncepcja funkcjonowania Galerii Narodowej w Pradze jest absolutnie kluczowa. – Nieustannie podkreśla potrzebę pozbycia się rutyny, przyciągania do muzeów i galerii ludzi, którym wciąż jest nie po drodze oraz dotarcia do młodych ludzi, co pokazała w Polsce – wskazał.



Zaoralek zwrócił uwagę, że Knast przyczyniła się do sukcesu Muzeum Śląskiego w Katowicach, w którym udało jej się aż 10-krotnie zwiększyć frekwencję, oraz na nagrody, jakie otrzymała od Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku i Stowarzyszenia Muzeów w Holandii. Zdaniem ministra koncepcja polskiej kandydatki była najambitniejsza.



Zwyciężczyni konkursu podkreśliła, że stara się przekraczać granice , co jest celem sztuki.



– Czas pandemii jest bardzo ciężki i ważną rzeczą będzie zajęcie się dostępnością zbiorów, a także tym, aby skłonić młodych ludzi, urodzonych w dobie internetu, do odwiedzania galerii. To oni zdecydują, czy ten segment kultury będzie rozwijać się za 20 lat – powiedziała przyszła dyrektor NGP. Podkreśliła, że instytucja, którą ma kierować, ma za sobą znaczące sukcesy i jej uznana w całej Europie Środkowej.

Od stycznia Knast planuje przeprowadzić się z rodziną do Pragi. Jak przyznała, chociaż może czytać po czesku, to nie ma jeszcze odwagi mówić w tym języku.



NGP pozbawiona jest stałego kierownictwa od wiosny ubiegłego roku, gdy poprzednik Zaoralka minister kultury Antonin Staniek odwołał Jirzego Fajta, zarzucając mu malwersacje finansowe. Chociaż postępowanie umorzono, a Fajt doczekał się przeprosin, to na stanowisko szefa NGP ogłoszono konkurs, w którym były szef wziął udział.



W sierpniu tego roku kandydaci przeszli procedurę selekcyjną, podczas której sprawdzano ich zdolności do pracy zespołowej i przeprowadzano testy psychologiczne. Ministerstwo konsultowało przedstawione koncepcje funkcjonowania praskiej placówki z ekspertami wiedeńskiej Albertiny i nowojorskiego Metropolitan Museum.



Alicja Knast z wykształcenia jest muzykologiem, absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; kończy doktorat na London Metropolitan University – School of Art, Architecture and Design.



Zarządzała ponad stu wystawami lub współpracowała przy nich. Jest konsultantem Muzeum Historii Polski i Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Przez ostatnie sześć lat była dyrektorką Muzeum Śląskiego w Katowicach.

