Premier zrobił test na koronawirusa. Jest już wynik

Wynik testu premiera Mateusza Morawieckiego na koronawirusa jest ujemny; nie wykryto zachorowania – poinformował we wtorek wieczorem rzecznik rządu Piotr Müller. Jak dodał, szef rządu „pozostaje w kwarantannie do czasu stosownych, dalszych decyzji lekarza i służb sanitarnych”.

Premier – jak informował wcześniej szef KPRM Michał Dworczyk – wykonał test na Covid-19 we wtorek. Późnym wieczorem rzecznik rządu Piotr Müller podał na Twitterze: „Wynik testu premiera (Mateusza Morawieckiego) w zakresie koronawirusa jest ujemny. Nie wykryto zachorowania. Premier pozostaje w kwarantannie do czasu stosownych, dalszych decyzji lekarza i służb sanitarnych”.



Sam szef rządu napisał na Facebooku: „Kochani, to nie był dla mnie łatwy dzień, bo moje codzienne obowiązki zostały nagle przerwane przez informację, że muszę się udać na kwarantannę. Chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za troskę i za liczne życzenia zdrowia”.



Dodał, że jest „dobrej myśli”, choć niestety przez jakiś czas nie zobaczy się z rodziną. „Serdecznie wszystkich pozdrawiam i oczywiście przypominam: wszyscy dbajmy o siebie i stosujmy się do zasady DDM. Dezynfekcja, dystans, maseczki” – podkreślił Morawiecki.



Według Dworczyka, około godziny 5 nad ranem we wtorek okazało się, że jeden z funkcjonariuszy SOP, który pracuje z premierem uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Wówczas – jak dodał – szef rządu został objęty kwarantanną, została wdrożona procedura na okoliczność takiej sytuacji.

Wynik testu premiera @MorawieckiM w zakresie koronawirusa jest ujemny. Nie wykryto zachorowania. Premier pozostaje w kwarantannie do czasu stosownych, dalszych decyzji lekarza i służb sanitarnych. — Piotr Müller (@PiotrMuller) October 13, 2020

