Rzucił krzesłem i zadawał ciosy maczetą. Atak w centrum Krakowa

Na ulicy Grodzkiej w Krakowie doszło do ataku na dwóch mężczyzn. Podejrzany o jego dokonanie Mateusz C. zadawał jednemu z pokrzywdzonych m.in. ciosy maczetą schowaną w pochwie. Grozi mu do dwóch lat więzienia.

Mateusz C. najpierw groził pokrzywdzonym. Kiedy jeden z nich powiedział, że wezwie policję, podejrzany rzucił w jego kierunku krzesłem. Potem zaczął okładać drugiego pięściami po całym ciele.



W pewnym momencie podejrzany wyciągnął z torby maczetę. – Nie wyjmując jej z pochwy, zadawał nią uderzenia w plecy i barki jednego z pokrzywdzonych – przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie, prok. Janusz Hnatko.



Mateusz C. został zatrzymany. Przedstawiono mu m.in. zarzut naruszenia nietykalności cielesnej. Aresztowano go na trzy miesiące; grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

