List francuskich sędziów do KE ws. niezawisłości. Oskarżają Macrona i ministra sprawiedliwości

Francuscy sędziowie wzywają Brukselę do ochrony ich niezależności. W liście wysłanym do wiceprzewodniczącej KE Very Jourovej związki zawodowe oceniają, że nowy minister sprawiedliwości Eric Dupond-Moretti nie powinien podejmować się reform wymiaru sprawiedliwości ze względu na jego przeszłość zawodową jako prawnik – podaje „Financial Times”. Sędziowie oskarżają też prezydenta Francji Emmanuela Macrona o niezagwarantowanie niezawisłości sądownictwa, mimo że mówi o tym konstytucja.

Francuscy sędziowie proszą Komisję Europejską o pomoc w sprawie niezawisłości sądownictwa, wskazując przy tym na zagrożenie wywołane przez decyzje prezydenta Macrona dotyczące reform. Zająć ma się nimi nowy minister sprawiedliwości Eric Dupond-Moretti.



Dwa największe francuskie związki zawodowe wezwały we wtorek Komisję Europejską, by interweniowała w kwestii „poważnych ataków na niezależność sądownictwa” – pisze „Financial Times”.



Związki przygotowały sześciostronicowy list zaadresowany do Very Jourovej, wiceprzewodniczącej KE ds. wartości i przejrzystości oraz do Didiera Reyndersa, komisarza ds. sprawiedliwości. Sędziowie skrytykowali też bezpośrednio prezydenta Francji Emmanuela Macrona, twierdząc że nie udało mu się zagwarantować niezależności sądownictwa, mimo że zapewnia to francuska konstytucja. W liście zauważono też, że jego brak działania był spowodowany „bliskością polityczną” między nim a byłym prezydentem Sakrozym.



„Stawiwszy czoła tym systematycznym atakom na praworządność, musimy zwrócić się do instytucji europejskich, które wykazały ich pragnienie, aby wymagać uszanowania podstawowych norm i wartości w Europie, zaczynając od niezależności sądownictwa” – napisały Céline Parisot Katia Dubreuil, będące na czele dwóch związków zawodowych.



Jak dodano, „fakt, że te ataki te dzieją się we Francji, jednym z członków założycielskich Unii Europejskiej, sprawia, że sprawa jest jeszcze poważniejsza”.

W liście zwrócono uwagę na nasilenie wrzącego już konfliktu między francuskimi sędziami a znanym prawnikiem Dupond-Morettim, który dołączy do rządu Macrona w celu zreformowania systemu sądownictwa. Według sędziów obecny szef resortu nie może – zgodnie z prawem – nadzorować takich reform, ponieważ ma on konflikty interesów od dziesiątek lat pracy jako prawnik i jest stronniczy w stosunku do niektórych sędziów.



Minister Dupond-Moretti opublikował w poniedziałek na Facebooku nagranie, w którym oskarżył związki zawodowe o wykorzystywanie jego rzekomych konfliktów interesu jako sposobu do zablokowania jego planów związanych z reformami. – Niektórzy oskarżają mnie o naruszanie niezawisłości sądownictwa, ale niezawisłość jest gwarantowana przez konstytucję, a my jesteśmy bardzo do niej przywiązani. Ale to nie wyznacza prawa do robienia czegokolwiek ani ignorowania zasad – powiedział szef resortu sprawiedliwości.



Dziennik wskazał, że spór ten pojawia się w momencie, gdy francuski rząd obiecał wzrost budżetu na rzecz stale niedofinansowanego systemu sprawiedliwości o 8 proc. w 2021 roku. Jak przekazano, pieniądze mają być przeznaczone na zatrudnienie większej liczby pracowników i przyspieszenie rozpatrywania spraw sądowych.

