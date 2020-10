„Ważne, że nie tylko mówimy, ale i działamy”. Prezydenci Polski i Ukrainy w „Gościu Wiadomości”

– Dwa duże państwa, jedno mające prawie 40 mln mieszkańców, drugie ponad 40 mln. Oba z dostępem do dwóch różnych mórz. Aż się prosi o ścisłą współpracę gospodarczą, aż się prosi by połączyć infrastrukturalnie porty obu państw – mówił prezydent Andrzej Duda w programie „Gość Wiadomości”. – Ważne, że nie tylko mówimy, ale i działamy – podkreślił w tym samym programie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

– Chciałbym podziękować za to, że Polska i prezydent Andrzej Duda wspiera naszą integralność terytorialną – mówił Zełenski.



Odnosząc się do europejskich aspiracji Kijowa podkreślał, że Ukraina rozbudowuje infrastrukturę. W tym roku powstało 6 tys. km dróg – dodał ukraiński prezydent.



– Mentalnie Ukraińcy są Europejczykami. Jeśli któryś kraj chce być członkiem UE, to nim się stanie – mówił Zełenski, powołując się na przykłady innych państw, które przez lata dążyły do integracji europejskiej.



Głos w tej sprawie zabrał również prezydent Duda.



– Myśmy zawsze wspierali dążenie Ukrainy do UE. Kwestia ta jest sprawą o charakterze politycznym wymagającym wielu zmian, ale chcę jasno powiedzieć: My Polacy też mieliśmy taką drogę, dążyliśmy do UE. (...) Zawsze powtarzam: Drzwi do UE muszą być otwarte, państwa, które chcą wejść do UE, muszą mieć taką możliwość – mówił polski prezydent, zapewniając, że Kijów może liczyć na wsparcie Warszawy.

#wieszwiecej Polub nas

Prezydent RP podkreślił, że napaść Rosji na Ukrainę był „głębokim złamaniem prawa międzynarodowego”.– Nie wolno relatywizować tej sytuacji, dopuścić do tego, by w naszej części Europy powstał taki zamrożony konflikt – mówił.Zełenski podziękował Dudzie. – Polska, mimo że nie jest członkiem czwórki normandzkiej, zawsze nas popiera w tej sprawie. Dziękuję Polsce za to niezmienne stanowisko – stwierdził.– Wdrażamy platformę krymską, na którą zapraszamy wszystkie państwa przeciwne okupacji Krymu – dodał.

Prezydent RP wspomniał, że zdaniem wielu ekspertów Rosja zaanektowała Krym po to właśnie, by utrudnić Ukrainie integrację ze strukturami zachodnimi.



Obaj przywódcy odnieśli się także do spraw historii.



Jak stwierdził Zełenski, „sprawami historii powinni zajmować się profesjonaliści, nie politycy”. – Pomiędzy naszymi krajami nie powinno być żadnych sporów o historię – powiedział.



– Tragedia i śmierć Lecha Kaczyńskiego to tragedia nie tylko dla Polski, ale i Ukrainy. Jesteśmy sąsiadami, braćmi, siostrami. Dla nas to wielka tragedia, szanujemy pamięć – mówił.



– Lech Kaczyński był politykiem, który myślał o Ukrainie. Uważał ją za kraj newralgiczny w kwestii bezpieczeństwa – powiedział Duda, nawiązując do przemowy prezydenta Kaczyńskiego w Tbilisi w 2008 r. Jak stwierdził, stara się kontynuować jego politykę.



– Moim zdaniem, bardzo ważne było to, że dzisiejsze forum zostało zainaugurowane przez dwóch prezydentów, dwóch ministrów infrastruktury i dyrektorów dwóch portów – powiedział ukraiński prezydent.



Zełenski podkreślał znaczenie umowy, jaką dziś podpisały porty w Gdańsku i Odessie. – Ważne, że nie tylko mówimy, ale i działamy – mówił.

Duda zaznaczył, że sam położenie geograficzne obu państw skłania do współpracy.



– Dwa duże państwa, jedno mające prawie 40 mln mieszkańców, drugie ponad 40 mln. Oba z dostępem do dwóch różnych mórz. Aż się prosi o ścisłą współpracę gospodarczą, aż się prosi by połączyć infrastrukturalnie porty obu państw – mówił polski prezydent.



Wspomniał też o konieczności większej liczby przejść granicznych i konieczności budowy, także po ukraińskiej stronie, dróg ekspresowych, dla usprawnienia komunikacji między oboma państwami.



W podobnym tonie wypowiedział się Zełenski.



– Nasi przyjaciele bardzo nam pomagają w budowie wspólnych projektów infrastrukturalnych. Budujemy bardzo dużo. Pomimo koronawirusa, tylko w tym roku przeznaczyliśmy na to 100 mld hrywien – zakończył.