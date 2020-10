Joanny nie ma już prawie miesiąc. Pogoda nie pozwala jej szukać

Policjanci nie przestają szukać zaginionej 40-letniej Joanny Felczak z Warszawy. Ostatni raz kamery monitoringu zarejestrowały ją 20 września przy schronisku górskim Murowaniec na Hali Gąsienicowej w Tatrach. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na razie zawiesiło poszukiwania.

– Z uwagi na warunki pogodowe i brak jakichkolwiek nowych informacji zawieszamy poszukiwania do czasu poprawy warunków lub uzyskania nowych informacji – powiedział naczelnik TOPR Jan Krzysztof.



Ratownicy TOPR i policjanci przeszukali już niedostępne tereny w pobliżu szlaków turystycznych oraz inne niebezpieczne miejsca w rejonie Hali Gąsienicowej. W poszukiwaniu brał udział śmigłowiec, drony i psy poszukiwawczo-ratownicze. Słowaccy ratownicy górscy przeszukali m.in. Dolinę Cichą, okolice Czerwonych Wierchów i Świnicy.



Policja ponawia apel do osób, które mogą pomóc odnalezieniu Joanny Felczak; proszone są o kontakt z policjantami z komendy przy ul. Grenadierów w Warszawie lub alarmowymi numerami telefonów.



40-letnia warszawianka przyjechała do Zakopanego 19 września. Następnego dnia wyruszyła w góry i ślad po niej zaginął.

