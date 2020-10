Rosjanka pobita przez policjanta podczas protestu wygrała w Strasburgu

Obywatelka Rosji 75-letnia Turana Warżabetjan wygrała w Europejskim Trybunale Praw Człowieka (ETPCz) w sprawie dotyczącej postępowania policjanta, który podczas rozpędzania w Moskwie antykremlowskiej demonstracji w 2012 roku uderzył ją. ETPCz orzekł odszkodowanie dla niej w wysokości 16 900 euro.

O decyzji sądu poinformowała we wtorek organizacja Werdykt Społeczny, która reprezentowała obywatelkę Rosji przed trybunałem. Sąd nakazał, by państwo rosyjskie pokryło również koszty sądowe w wysokości 4,5 tys. euro. Zdaniem ETPCz państwo jest w tym przypadku winne, ponieważ naruszyło prawa obywateli – m.in. zakaz stosowania tortur i innego niedopuszczalnego postępowania oraz prawo do wolności zgromadzeń.



Warżabetjan otrzymała cios od policjanta pałką w głowę 6 maja 2012 roku. Podczas odbywającej się wówczas wielkiej demonstracji opozycyjnej na placu Bołotnym w Moskwie kobieta szła w tłumie ludzi mostem. Zobaczyła dwóch nastolatków bitych przez funkcjonariuszy OMON-u – sił specjalnych policji – i krzyknęła do policjantów, by przestali ich bić. Jeden z funkcjonariuszy uderzył ją w odpowiedzi pałką w głowę i kobieta straciła przytomność.



Później Warżabetjan złożyła skargę do organów śledczych w Rosji, a gdy w kraju odmówiono wszczęcia postępowania, jej skargę rozpatrzył sąd w Strasburgu.

źródło: pap

Warżabetjan również w późniejszych latach brała udział w demonstracjach opozycji. W 2017 roku została skazana na grzywnę za udział w jednoosobowej pikiecie. Funkcjonariusze gwardii narodowej (Rosgwardii), którzy ją wówczas zatrzymali, działali tak brutalnie, że kobieta trafiła do szpitala.6 maja 2012 roku podczas protestu na placu Bołotnym naprzeciwko Kremla doszło do starć OMON-u z opozycjonistami, którzy żądali ustąpienia Władimira Putina, a także przeprowadzenia w Rosji uczciwych wyborów prezydenckich i parlamentarnych.W manifestacji wzięło udział około 15 tys. ludzi. Ponad 450 osób zostało zatrzymanych, po obu stronach byli ranni. Postępowanie karne wszczęto wobec ponad 30 osób. Procesy trwały w 2014 i 2015 roku; w ich następstwie kilkanaście osób zostało skazanych na kary od 2,5 do 4,5 roku łagru.