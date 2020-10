Miał znęcać się nad niepełnosprawnymi dziećmi. Ruszył proces nauczyciela

W Sądzie Rejonowym w Opatowie rozpoczął się proces Marcina B. oskarżonego o znęcanie się nad wychowankami tamtejszej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Miał stosować wobec nich przemoc fizyczną i psychiczną. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Z ustaleń śledczych wynika, że Marcin B. od 2017 roku do maja bieżącego roku, znęcał się na grupą podległych mu podopiecznych.



– Przewód sądowy został otwarty. Sąd zaplanował na dziś odebranie wyjaśnień od oskarżonego i przesłuchanie 13 świadków. Rozprawa cały czas trwa. Postępowanie dowodowe będzie kontynuowane w czwartek – mówił we wtorek sędzia Tomasz Durlej, rzecznik Sądu Okręgowego w Kielcach.



Prokurator przedstawił Marcinowi B. zarzut „znęcania nad podopiecznymi nieporadnymi z uwagi na wiek, stan psychiczny i fizyczny”. Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Został tymczasowo aresztowany.



Zaraz po tym, gdy sprawą zajęła się prokuratura, audyt w placówce przeprowadziło starostwo. Anonimowe ankiety potwierdziły, że dzieci były ofiarami ataków ze strony Marcina B. Zarówno on, jak i dyrektor placówki – zostali zwolnieni z pracy.



Marcinowi B. grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

